Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе
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Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе

5:37:459/1/2021Фото: СК РФ
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Другой, вместе с отцом, получил серьезные ожоги и находится в больнице.

Ребенок погиб на пожаре в саду

Прошедшей ночью, в Екатеринбурге, в коллективных садах произошло сразу два пожара. По информации пресс-службы Следственного комитета, в результате одного из возгораний погиб ребенок.

Сообщение о ЧП в садовом товариществе "Железнодорожник" поступило в начале второго ночи. Огонь уничтожил частный жилой дом на площади 106 квадратных метров и надворные постройки.

- Пострадали мужчина и двое детей: один ребенок погиб, второй вместе с отцом находится в больнице, им оказывают помощь. По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание проводки, перегрев печи в бане или неосторожное обращение с ней, - сообщили в ведомстве.

Отметим, что семья на учете не состояла. Мать мальчика еще не знает о произошедшем, так как находится в Таджикистане.

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