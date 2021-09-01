Ребенок погиб при пожаре в садовом товариществе

Прошедшей ночью, в Екатеринбурге, в коллективных садах произошло сразу два пожара. По информации пресс-службы Следственного комитета, в результате одного из возгораний погиб ребенок.
Сообщение о ЧП в садовом товариществе "Железнодорожник" поступило в начале второго ночи. Огонь уничтожил частный жилой дом на площади 106 квадратных метров и надворные постройки.
- Пострадали мужчина и двое детей: один ребенок погиб, второй вместе с отцом находится в больнице, им оказывают помощь. По одной из версий, причиной пожара могло стать замыкание проводки, перегрев печи в бане или неосторожное обращение с ней, - сообщили в ведомстве.
Отметим, что семья на учете не состояла. Мать мальчика еще не знает о произошедшем, так как находится в Таджикистане.