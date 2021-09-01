Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября
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Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября

5:53:039/1/2021Фото: pixabay
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У пассажира будет девяносто минут для пересадки с одного транспорта на другой.

Пересадки на наземном транспорте теперь бесплатные

В Москве с 1 сентября сделали бесплатными пересадки между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки. Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин.

Чтобы пользоваться бесплатными пересадками, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена. Бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.

По словам Собянина, мера сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. «Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. руб.», — написал он.

Ранее бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда «Тройкой» были доступны между метро и станциями Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД).

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