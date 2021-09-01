Мэр Собянин: Пересадки на наземном транспорте в Москве стали бесплатными с 1 сентября

В Москве с 1 сентября сделали бесплатными пересадки между автобусами, электробусами и трамваями в течение 90 минут с начала поездки. Об этом рассказал глава столицы Сергей Собянин.
Чтобы пользоваться бесплатными пересадками, нужно привязать карту «Тройка» к личному кабинету в приложении «Метро Москвы» или на сайте метрополитена. Бесплатная пересадка будет подключена в течение 12 часов.
По словам Собянина, мера сэкономит деньги примерно 500 тыс. пассажиров в день. «Для тех, кто ездит регулярно, годовая экономия составит до 11 тыс. руб.», — написал он.
Ранее бесплатные пересадки в течение 90 минут с момента первой валидации при оплате проезда «Тройкой» были доступны между метро и станциями Московского метрополитена и Московских центральных диаметров (МЦД).