Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал

Президент России Владимир Путин рассказал детям, кем хотел стать в детстве. 1 сентября он встретился с учениками школы всероссийского детского центра «Океан», сообщает сайт Кремля.
«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать, я хочу быть разведчиком, — и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось», — рассказал школьникам глава государства.
По его словам школа и его родные были нацелены на то, чтобы он мог посвятить себя служению Отечеству.
«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — отметил Владимир Путин.
Он пришел в приемную КГБ СССР, где порекомендовали сначала окончить вуз и получить юридическое образование, а потом вернуться. Так он и сделал.
Президент посоветовал «примеряться к разной рабочей обстановке», чтобы понять, будет ли человек получать удовольствие от этой работы на протяжении всей жизни. Например, он, когда пришел в летное училище, понял, что ему это неинтересно.