Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал
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Путин с детства мечтал стать разведчиком. И стал

5:56:229/1/2021Фото: Кремлин.ру
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Президент посоветовал «примеряться к разной рабочей обстановке», чтобы понять, будет ли человек получать удовольствие от этой работы на протяжении всей жизни.

Путин рассказал, кем мечтал стать в детстве

Президент России Владимир Путин рассказал детям, кем хотел стать в детстве. 1 сентября он встретился с учениками школы всероссийского детского центра «Океан», сообщает сайт Кремля.

«Как многие мальчишки, я хотел быть то моряком, то летчиком, потом разведчиком — я хотел быть, и я реализовал этот план, так жизнь сложилась. Иногда я даже удивляюсь, как так получилось. Это вообще-то сложное дело, нельзя же прийти просто и сказать, я хочу быть разведчиком, — и тебя берут в разведку. Так вроде не бывает, но у меня так получилось», — рассказал школьникам глава государства.

По его словам школа и его родные были нацелены на то, чтобы он мог посвятить себя служению Отечеству.

«И сегодня я занимаюсь именно этим. И считаю, что в этом смысле мне удалось добиться того, о чем я мечтал», — отметил Владимир Путин.

Он пришел в приемную КГБ СССР, где порекомендовали сначала окончить вуз и получить юридическое образование, а потом вернуться. Так он и сделал.

Президент посоветовал «примеряться к разной рабочей обстановке», чтобы понять, будет ли человек получать удовольствие от этой работы на протяжении всей жизни. Например, он, когда пришел в летное училище, понял, что ему это неинтересно.

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