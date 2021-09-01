Главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву задержали за опоздание на несколько минут

В Москве задержали Анастасию Васильеву, которая возглавляет профсоюз "Альянс врачей"*. По словам ее адвоката Дмитрия Джулая, задержание его подзащитной может быть связано с заседанием по "санитарному делу".
- Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм", - рассказал он для ТАСС.
По решению суда Анастасия должна находится дома с 22:00 до 7:00. ФСИН считает, что она несколько раз нарушила данное требование и потребовала доставить Васильеву в СИЗО.
- При этом в качестве доказательств представлены всего четыре фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены нарушения. Но на трех из них не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, на четвертой изображена ее дочь, - отметил Джулай.
Анастасия Васильева в нарушение требований приезжала в колонию к Алексею Навальному. Ранее она была приговорена к домашнему аресту за нарушение санитарных норм и участие в несогласованной акции, после решением суда ей была смягчена мера пресечения на запрет определенных действий.
* - признан в РФ НКО-иноагентом