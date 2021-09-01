Главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву задержали за опоздание на несколько минут
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Главу «Альянса врачей»* Анастасию Васильеву задержали за опоздание на несколько минут

8:45:109/1/2021Фото: @anastasy
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Ранее она была приговорена к домашнему аресту за нарушение санитарных норм и участие в несогласованной акции, но позже получила ограничение - не выходить из дома с 22.00 до 7.00.

Анастасия Васильева доставлена в СИЗО

В Москве задержали Анастасию Васильеву, которая возглавляет профсоюз "Альянс врачей"*. По словам ее адвоката Дмитрия Джулая, задержание его подзащитной может быть связано с заседанием по "санитарному делу".

- Ее задержали. Пока неясно, почему. Возможно, хотят принудительно доставить в суд. Сегодня как раз заседание суда по делу о нарушении санитарных норм", - рассказал он для ТАСС.

По решению суда Анастасия должна находится дома с 22:00 до 7:00. ФСИН считает, что она несколько раз нарушила данное требование и потребовала доставить Васильеву в СИЗО.

- При этом в качестве доказательств представлены всего четыре фотографии с камер наблюдения, на которых запечатлены нарушения. Но на трех из них не видно лица человека, который заходит в квартиру Васильевой, на четвертой изображена ее дочь, - отметил Джулай.

Анастасия Васильева в нарушение требований приезжала в колонию к Алексею Навальному. Ранее она была приговорена к домашнему аресту за нарушение санитарных норм и участие в несогласованной акции, после решением суда ей была смягчена мера пресечения на запрет определенных действий.

* - признан в РФ НКО-иноагентом

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