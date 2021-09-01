Причину крушения единственного экземпляра Ил-112В назвал эксперт

После крушения нового самолета Ил-112В, который был единственным экземпляром своей модели, комиссия выяснила причины крушения воздушного судна.
По версии специалистов из Минпромторга и Межгосударственного авиакомитета, катастрофа произошла после возникновения пожара, развившегося через несколько минут после взлета.
Комментарий по причинам трагедии дал Юрий Сытник, заслуженный пилот России для «Лента.ру». По его мнению, у экипажа не было никаких шансов исправить возникшую проблему на борту самолета. Управление было потеряно, поэтому от пилотов уже ничего не могло зависеть. Неудачное испытание единственного экземпляра не может стать поводом для суждения о несовершенстве техники.
- Необходимо дождаться окончания конструкторских и заводских испытаний, цикла освоения самолета летчиками военно-воздушных сил. На данный момент мы имеем банальный пожар с отказом двигателя. Дальше двигатель перерубает топливопровод, и начинается возгорание. На картинках видно, что ни первая, ни вторая, ни третья очередь не смогли затушить огонь. Во многом это связано с тем, что экипаж физически не мог его увидеть. Тяга управления элероном перегорела, самолет завалился в бок, а затем ушел в штопор, - считает пилот.
По словам специалиста, все, что рассказали члены комиссии, и так понятно по кадрам, на которых виден весь процесс трагедии в Кубинке.
- В момент развития крена было видно, что экипаж уже не может потянуть штурвал на себя, потерял управление. Что ж, так бывает. В результате этого погиб заслуженный летчик, герой России вместе со своими товарищами, — сказал пилот.
Сытник ответил на возникшее мнение о трагической ошибке экипажа. По словам пилота, возникший мощный пожар не оставил шансов на исправление ситуации для членов экипажа.
В результате трагедии в Кубинке погибли три пилота, находившихся на борту Ил-112В, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Новейший российский военно-транспортный самолёт Ил-112В разбился во время тренировочного полета у подмосковного аэродрома Кубинка 17 августа.