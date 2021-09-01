Директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку

8:26:529/1/2021
0

По словам педагога, молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.

Директор школы назвал наглостью поведение ученика Никанора Толстых, указавшего Путину на ошибку

Воркутинский школьник Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина, когда он сделал ошибку во время открытого урока 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства назвал противостояние Петра Первого и шведов Семилетней войной, которая закончилась под Полтавой.

-Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, — поправил Путина ученик, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".

-Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку, — поблагодарил Путин и добавил, что до сих пор существует вопрос, как шведские войска оказались под Полтавой.

Поведение ученика своей школы №35 в общении с президентом раскритиковала директор Юлия Рябцева. По ее словам, молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.

-Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом, - цитирует Рябцеву издание "Подъем".

Она добавила, что в целом школьник хорошо учится, занимает активную гражданскую позицию. А скромность, дескать, придет к нему с годами, когда он поймет, что нельзя поправлять президента.

Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ходе открытого урока Владимир Путин рассказал школьникам, кем мечтал стать в детстве.

Жена красавца Венсана Касселя сверкнула фигурой на отдыхе
Популярная блогерша Джен Ганье найдена мертвой в собственном доме
Везли 20 наград: сразу 4 спортсменов трагически погибли в РФ
Женщина узнала страшную тайну возлюбленного и выдала его полиции
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Об отказе Байдена Зеленскому узнал весь мир
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Вирусным стал пугающий ролик с подвешенным талибами на вертолете человеком. Смотрите видео
8:09:26 9/1/2021
Вирусным стал пугающий ролик с подвешенным талибами на вертолете человеком. Смотрите видео
Гризманн покинул «Барселону»: Его арендовал испанский клуб «Атлетико»
7:50:31 9/1/2021
Гризманн покинул «Барселону»: Его арендовал испанский клуб «Атлетико»
БердскСтатус "губернаторский" присвоили медицинскому классу школы №2 Бердска
7:27:42 9/1/2021
Статус "губернаторский" присвоили медицинскому классу школы №2 Бердска
Когда День йоги в России? Дата и традиции праздника
7:20:16 9/1/2021
Когда День йоги в России? Дата и традиции праздника
С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных
7:15:54 9/1/2021
С днем патрульно-постовой службы полиции 2 сентября яркие открытки для смелых и доблестных
Школьник поправил ошибку Путина по истории
7:06:50 9/1/2021
Школьник поправил ошибку Путина по истории
Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
6:41:22 9/1/2021
Паралимпиец с Алтая взял серебро в Токио, проплыв 100 метров брасом
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
6:20:21 9/1/2021
Можно ли работать, убираться в доме и копаться в огороде в день Пророка Самуила?
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
6:19:10 9/1/2021
Впавший в кому основатель рок-группы «Смысловые галлюцинации» пришел в сознание
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября
6:15:16 9/1/2021
Доблестные открытки и поздравления для сотрудников российской гвардии в праздник 2 сентября