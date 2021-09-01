Директор школы отчитала ученика, указавшего Путину на ошибку

Воркутинский школьник Никанор Толстых поправил президента России Владимира Путина, когда он сделал ошибку во время открытого урока 1 сентября в детском центре «Океан» во Владивостоке. Глава государства назвал противостояние Петра Первого и шведов Семилетней войной, которая закончилась под Полтавой.
-Это называлось не Семилетняя война, а просто Северная война, — поправил Путина ученик, сообщал "Курьер. Среда. Бердск".
-Да, это Северная война, конечно, спасибо за поправочку, — поблагодарил Путин и добавил, что до сих пор существует вопрос, как шведские войска оказались под Полтавой.
Поведение ученика своей школы №35 в общении с президентом раскритиковала директор Юлия Рябцева. По ее словам, молодым людям присуща определенная наглость при общении с людьми, занимающими высокое положение.
-Наверное, это сочетание молодости, когда еще существует недостаток общения с людьми, занимающими положение в обществе, и здоровых амбиций, которые позволили Никанору достичь определенных результатов. Мой возраст уже не позволил бы мне таким образом поступать в общении с президентом, - цитирует Рябцеву издание "Подъем".
Она добавила, что в целом школьник хорошо учится, занимает активную гражданскую позицию. А скромность, дескать, придет к нему с годами, когда он поймет, что нельзя поправлять президента.
Ранее "Курьер. Среда. Бердск" сообщал, что в ходе открытого урока Владимир Путин рассказал школьникам, кем мечтал стать в детстве.