Дело о фальсификации с голосами за единоросса на выборах в горсовет Новосибирска суд рассмотрит заново

Отменен отказ аннулировать результаты подсчета голосов на выборах в новосибирский горсовет в 2020 году по участку округа №35 Октябрьского района. Там победителем был назван единоросс Евгений Яковенко. Решение об отмене принято восьмым кассационным судом общей юрисдикции.
- Кассационный суд отменил решение суда первой инстанции и апелляционного суда. Разбирательство по делу начнется с самого начала, — сообщил в твиттере независимый кандидат в горсовет Вячеслав Якименко, который подал иск.
Истец указал на нарушения суда — полностью закрытый процесс, на котором не могут присутствовать представители СМИ и слушатели.
- Решение принято из-за установленных грубейших процессуальных нарушений в судах первой и второй инстанции. Это признал даже прокурор, — добавил Якименко.
В сентябре 2020 года состоялись выборы в горсовет Новосибирска. В 35 округе Октябрьского района победителем назвали Евгения Яковенко, который уступал кандидату от коалиции «Новосибирск 2020» Вячеславу Якименко.
По мнению представителей Якименко, на результат выборов повлияло голосование курсантов Новосибирского военного института нацгвардии РФ, которые не имели права принимать участие в выборах горсовета, поскольку не были прописаны на округе. Примечательно, что до голосования будущих росгвардейцев независимый кандидат лидировал на выборах в горсовет Новосибирска.
Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", Вячеслав Якименко баллотировался в Совет депутатов Бердска в 2021 году. Но избирком снял его с выборов по письму Минюста, который посчитал выдвиженца причастным к деятельного экстремистской организации. Бердский городской суд, куда обратился с иском Якименко, отказал в удовлетворении. Аналогичное решение приняла апелляционная инстанция.