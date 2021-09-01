Европейский союз отказался принимать беженцев из Афганистана

Страны Европейского союза отказались принимать беженцев из Афганистана. О данном решении сообщил лидер Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности. За это политик раскритиковал коллег и добавил, что хотел бы иного развития событий.
По словам Сассоли, множество стран приняли беженцев из Афганистана, однако весь Европейский союз пошел на отказ.
— Им не хватило мужества, — объяснил ситуацию политик. — Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается.
Ранее министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе вовсе заявил, что жителям Афганистана лучше остаться у себя.
Отметим, что массовое бегство из Афганистана связано с приходом новой власти — экстремистского движения «Талибан»*. 15 августа его сторонники сообщили, что большая часть республики, включая столицу, находится под контролем талибов. В этот же день действующий глава страны Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.
Напомним, что в Сети появился ролик, на котором видно, как талибы летят на американском вертолете с подвешенным телом.
«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.