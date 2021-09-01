Европейский союз отказался принимать беженцев из Афганистана
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Европейский союз отказался принимать беженцев из Афганистана

10:13:499/1/2021
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Политик Давид Сассоли раскритиковал коллег и добавил, что хотел бы иного развития событий.

Ни одна из стран ЕС не согласилась принять беженцев из Афганистана

Страны Европейского союза отказались принимать беженцев из Афганистана. О данном решении сообщил лидер Европарламента Давид Сассоли на форуме по стратегической безопасности. За это политик раскритиковал коллег и добавил, что хотел бы иного развития событий.

По словам Сассоли, множество стран приняли беженцев из Афганистана, однако весь Европейский союз пошел на отказ.

— Им не хватило мужества, — объяснил ситуацию политик. — Мы не можем притворяться, как будто афганский вопрос нас не касается.

Ранее министр иммиграции Дании Маттиас Тесфайе вовсе заявил, что жителям Афганистана лучше остаться у себя.

Отметим, что массовое бегство из Афганистана связано с приходом новой власти — экстремистского движения «Талибан»*. 15 августа его сторонники сообщили, что большая часть республики, включая столицу, находится под контролем талибов. В этот же день действующий глава страны Ашраф Гани покинул Афганистан, чтобы предотвратить кровопролитие.

Напомним, что в Сети появился ролик, на котором видно, как талибы летят на американском вертолете с подвешенным телом.

«Талибан»* — организация, признанная террористической и запрещенная на территории России.

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