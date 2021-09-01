Собянин опроверг расхожее мнение "вся Россия кормит Москву"
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Собянин опроверг расхожее мнение "вся Россия кормит Москву"

10:19:029/1/2021Фото: Wikimedia Commons
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Мэр назвал столицу крупнейшим российским донором. По его словам, 48% взносов, которые собраны с москвичей, идут на обеспечение россиян — пенсии и медицину.

Сергей Собянин
Собянин рассказал, как деньги из Москвы тратятся на россиян по всей стране

Существует расхожее мнение о том, что все деньги идут в Москву, и жители столицы «жируют» на средства регионов.

Сергей Собянин, мэр Москвы, опроверг данное утверждение. По его словам столица не только сама себя обслуживает, но и является крупнейшим российским донором.

- У меня есть с собой диаграммка по поводу доходов Москвы, за счет чего они складываются. Действительно, есть такая история, когда говорят, что вот вся страна кормит Москву, что вот мы там где-то живем, а москвичи жируют, потому что наши доходы идут всем в Москву. Я должен сказать, что Москва большую часть денег, налогов перечисляет в федеральный бюджет. Не нам перечисляют, а с территории Москвы перечисляются деньги в федеральный бюджет. И этих денег хватает для того, чтобы 65% всех трансфертов всем регионам страны перечислять, — заявил Собянин на II марафоне «Новое знание».

Он пояснил: бюджет столицы РФ составляет 2,8 триллиона рублей, причем 1,1 триллиона — составляет НДФЛ, а 800 миллиардов — налоги, которые со своей прибыли перечисляют организации, еще 840 миллионов рублей перечисляются из других статей доходов организаций. Руководитель Москвы пояснил, что 57% трансфертов в регионы  в 2020 году пошли из столичных денег, а 48% взносов, которые собраны в Москве, идут на обеспечение россиян — пенсии и медицину.

- Конкретно со своей зарплаты москвичи Иванов, Петров, Сидоров перечисляют в пенсионный и медицинские фонды. Москвичи отдали другим регионам, другим гражданам страны больше 800 млрд рублей в прошлом году. Практически половину своих денежек <москвичи> отдают другим жителям страны, не забирают, а отдают пенсионерам, людям, которые идут в больницы, — сказал Собянин.

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