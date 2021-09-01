Платить лицом: в московском метро появится система распознавания лиц
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Платить лицом: в московском метро появится система распознавания лиц

10:32:079/1/2021Фото: Pixabay
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Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что оплата с помощью распознавания лиц появится на всех станциях Москвы с 15 октября.

Функция будет доступна с 15 октября

Глава столицы Сергей Собянин сообщил, что оплата с помощью распознавания лиц появится на всех станциях Москвы с 15 октября. Об этом сообщили РИА Новости.

По словам мэра Москвы, сначала насчет этой инициативы были большие сомнения, однако лишь за несколько недель 15 тысяч москвичей привязали банковские карты и сделали фотографию для распознавания.

Как оказалось, уже в начале августа были первые попытки реализации новой системы оплаты. А по заявлению властей, никто не сможет получить данные граждан.

Напомним, что недавно Сергей Собянин опроверг мысль о том, что вся страна кормит столицу. Более того, он заявил, что налоги москвичей по большей части идут на обеспечение всех россиян медициной и пенсиями.

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