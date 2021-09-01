Почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы
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Почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы

10:44:559/1/2021Фото: Pixabay
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Исследовательский центр SuperJob провел опрос и выяснил, как россияне относились ко Дню знаний в школьные годы.

Четверть опрошенных, напротив, ждали День знаний

Исследовательский центр SuperJob провел опрос и выяснил, как россияне относились ко Дню знаний в школьные годы. Как оказалось, почти треть россиян не очень-то сильно ждали 1 сентября и начало учебного года.

24% — очень ждали наступления Дня знаний, чтобы увидеться с одноклассниками и учиться в школе.

48% — скорее, ждали, но без особого энтузиазма.

19% — скорее, не хотели начала учебного года и школьной линейки.

9% — ненавидели День знаний.

Также исследователи отметили, что женщины чаще ожидали День знаний, чем мужчины. Более того, мужчины наиболее часто признавались в ненависти к первому сентября.

В опросе участвовало 1600 совершеннолетних граждан России со всех округов.

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