Почти треть россиян не любила День знаний в свои школьные годы

Исследовательский центр SuperJob провел опрос и выяснил, как россияне относились ко Дню знаний в школьные годы. Как оказалось, почти треть россиян не очень-то сильно ждали 1 сентября и начало учебного года.
24% — очень ждали наступления Дня знаний, чтобы увидеться с одноклассниками и учиться в школе.
48% — скорее, ждали, но без особого энтузиазма.
19% — скорее, не хотели начала учебного года и школьной линейки.
9% — ненавидели День знаний.
Также исследователи отметили, что женщины чаще ожидали День знаний, чем мужчины. Более того, мужчины наиболее часто признавались в ненависти к первому сентября.
В опросе участвовало 1600 совершеннолетних граждан России со всех округов.