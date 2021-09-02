Здоровье Шэрон Стоун: состояние, которое привело к ее предсмертному опыту - симптомы
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Здоровье Шэрон Стоун: состояние, которое привело к ее предсмертному опыту - симптомы

6:30:199/2/2021,ЛОРЕН РАССЕЛФото: instagram.com/sharonstone
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Выздоровление было для Шарон очень долгим процессом.

Звезда «Основного инстинкта», которой сейчас 63 года, описала свой странный опыт в «Поздно позднем шоу»

АКТРИСА ШАРОН СТОУН столкнулась лицом к лицу со смертью и несколько раз побеждала. Как будто из одного из ее фильмов, актриса показала, что видела «световой туннель». Но что привело ее к этому?
Еще до своего последнего почти смертельного переживания американская актриса также была поражена молнией и получила порез в горле в нескольких сантиметрах от ее яремной вены. Эта череда досадных событий не остановила актрису и не повлияла на ее карьеру. Она должна получить награду Golden Icon Award на Цюрихском кинофестивале в Швейцарии в следующем месяце.
Звезда «Основного инстинкта», которой сейчас 63 года, описала свой странный опыт в «Поздно позднем шоу» с Джеймсом Корденом в начале этого года, пишет express.co.uk.

Она сказала: «Они посадили меня на эту каталку ... и вдруг все, и я просто ушла.

«Я летел через этот световой туннель, и наверху его было что-то вроде этой дыры, и несколько человек, с которыми я был очень близок или я был их опекуном, пока они не умерли, как бы смотрели вниз, и я чувствовал, что они говорили мне, что все это здорово ».

Не торопясь вспомнить, что произошло, она продолжила: «И вдруг я почувствовала - и я не знаю, дефибриллировали ли меня - но я почувствовала, что меня действительно ударили ногой в грудь, очень сильно, и я ахнула. и сел, и я вернулся в отделение неотложной помощи ».
Переживание, которое, по ее словам, было «очень красивым, очень странным», произошло после того, как икона рухнула в ее доме в Сан-Франциско.

После того, как ее срочно доставили в больницу, врачи сказали, что она перенесла инсульт, связанный с кровоизлиянием в мозг, и кровоизлияние в мозг.

Даже проснувшись от столкновения со смертью, звезда истекала кровью еще пять или шесть дней, прежде чем ей сделали еще одну операцию.

Врачи сначала подумали, что она «притворяется», уговаривая ее пойти домой, но мало ли они знали, что у актрисы разрыв артерии и что ей нужна семичасовая операция.
Все это произошло через десять дней после катастрофы 11 сентября.

Выздоровление было для Шарон очень долгим процессом.

Говоря с Variety о своем пути к выздоровлению, она сказала: «Люди относились ко мне очень жестоко.

«Я не думаю, что кто-то понимает, насколько опасен инсульт для женщин и что нужно для выздоровления - у меня на это ушло около семи лет».
По данным Ассоциации инсультов, только 15 процентов инсультов вызваны кровотечением в головном мозге или вокруг него.

85 процентов вместо этого вызваны блокировкой кровоснабжения.

Симптомы кровоизлияния возникают очень быстро и внезапно.

Они могут начаться так же часто, как головная боль или ригидность шеи, но наиболее важными признаками, на которые следует обращать внимание, являются те, которые указаны в тесте FAST.

Что вызывает геморрагические инсульты?
Основная причина этого типа инсульта - высокое кровяное давление, которое может быть вызвано множеством факторов, включая курение и нездоровое питание.

Однако другие причины включают разорвавшуюся аневризму (слабое место) в головном мозге, те, кто принимает разжижающие кровь препараты, и те, у которых аномальные кровеносные сосуды.

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