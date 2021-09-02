В Ухань провезли коронавирус через полуфабрикаты
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В Ухань провезли коронавирус через полуфабрикаты

6:00:389/2/2021Фото: pexels.com
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Китай назвал этот отчёт США тупиковым.

Вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что коронавирус  передаётся через упаковку замороженных продуктов, - сообщает информационное  агенство "РИА Новости".

"...Мы провели эпидемиологические исследования < ...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.

Также эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань, в марте опубликовали доклад, в котором одной из причин стала передача коронавируса через упаковку замароженных полуфабрикатов. Однако важной причиной стала передача нового штамма  человеку от летучих мышей через других животных.

В США также указали версию  контакта человека с инфицированным животным, либо ошибка в лаборатории.

Китай назвал этот отчёт США тупиковым.

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