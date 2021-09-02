В Ухань провезли коронавирус через полуфабрикаты

Эксперты китайского центра по контролю и профилактике заболеваний подтвердили, что коронавирус передаётся через упаковку замороженных продуктов, - сообщает информационное агенство "РИА Новости".
"...Мы провели эпидемиологические исследования < ...> и подтвердили, что вирус был завезен из других стран или регионов через транспортировку в холодной цепи", — пояснила представитель CDC Ма Хуэйлай.
Также эксперты Всемирной организации здравоохранения, посетившие Ухань, в марте опубликовали доклад, в котором одной из причин стала передача коронавируса через упаковку замароженных полуфабрикатов. Однако важной причиной стала передача нового штамма человеку от летучих мышей через других животных.
В США также указали версию контакта человека с инфицированным животным, либо ошибка в лаборатории.
Китай назвал этот отчёт США тупиковым.