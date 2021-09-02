Сильные имена для осенних мальчиков: Для настоящих мужчин

Выбор имени для ребенка всегда был и остается очень важное событие для родителей. Многие родители при выборе имени смотрят на моду, редкие, а возможно и старинные имена.
Верующие родители при выборе имени, смотрят на именины святых. А другие предпочитают смотреть на время года. Считается, что от него зависит насколько гармонировать будет тот период, когда родился малыш и его имя. Ведь сочетание имени и времени рождения - может помочь ребенку в будущем на энергетическом уровне.
Мы отобрали пять осенних имен для новорожденного мальчика. Каждое имя несет в себе свой смысл и особенности, которыми может быть наделен будущий уже взрослый мужчина.
Павел
Эти мальчики спокойны, умны и трудолюбивы. Надежны, добры и всестороннее развиты. Характер мальчика и таким именем, который родился осенью, отличается особой настойчивостью в начинаниях. В школе мальчик добивается больших результатов и не боится перемен. Осенний Павел очень популярен у женщин, не любит шуток над собой, а также шумных компаний и большого скопления народа.
Вадим
Как появилось имя Вадим до конца неизвестно. Одна версия сообщает, что оно славянского происхождения, другая версия говорит, что имя произошло в Австрии, и переводится как ветер или символ свободы. Вадимом ребенка называют в независимости от национальности. При этом в России оно считается очень распространенным.
Вадим, рожденный осенью очень яркий человек. Он всегда говорит правду в глаза и очень прямолинейный. Также не любит когда его жалеют, поэтому скрывает все свои слабости и переживания. Самоуверенный, очень решительный в делах и надеется только на свои силы.
Артур
Осенний Артур очень терпелив, вывести его себя практически невозможно. Уравновешенность и спокойствие, осторожность и строгость – эти яркие качества Артура, родившегося осенью.
Борис
Борис — красивое и звучное имя, которое уже длительное время не теряет своей популярности в странах СНГ. В нем изначально заложен огромный запас мудрости, силы и упорства.
Боря, родившийся в осенний период, отличается стремлением к духовному и физическому совершенству. Он настойчиво добивается любой поставленной перед собой цели. Любит окружать себя красивыми, дорогими и необычными вещами, поэтому всегда идет к материальному благополучию.
Сергей
Осенний мальчик с этим именем всегда правильно расставляет для себя приоритеты. Он всегда серьезен в своих поступках. Сергей отлично общается и со многими находит общий язык, из низ вырастают прекрасные дипломаты. Редко общается с кем-то очень близко, часто не показывает свои истинные мысли и чувства. Доверяет только себе.