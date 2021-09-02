Прикольные картинки для сотрудников патрульно-постовой службы полиции в праздник 2 сентября
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Прикольные картинки для сотрудников патрульно-постовой службы полиции в праздник 2 сентября

6:45:109/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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2 сентября –День образования подразделений патрульно-постовой службы.

День патрульно-постовой службы полиции

В этот праздник ППС
Пожеланий очень много,
К миру счастья и чудес
Пусть всегда ведет дорога.

Ждет в карьере быстрый рост,
Крепкой будет дружба,
Лишь держи удачи хвост
В жизни и на службе!

***

С Днем ППС тебя я поздравляю.
Желаю долгих и счастливых лет.
Ну, и, конечно же, тебе желаю
Не ведать в жизни горестей и бед!

Оставайся ты таким же смелым
Или, может, стань еще смелей.
Человеком чести будь и мастером умелым,
Укрепи свой дух еще сильней!

День патрульно-постовой службы полиции

В День ППС тебе желаю,
Свою работу обожать,
Зарплата чтоб была большая,
Аж не хотелось взяток брать!

Чтоб нарушители порядка
Тебя боялись, как огня,
И будни проходили гладко,
И рос престиж день ото дня.

***

В славный праздник ППС
Всем сотрудникам желаю,
Пусть Господь глядит с небес,
Вас от рисков сберегает!

Только облачко тряхнёт —
Звёзды на погоны скинет,
Чтоб гордились круглый год
Своей службой вы отныне!

Источник: pozdravok.ru

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