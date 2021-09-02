С Днем российской гвардии прекрасные картинки и искренние слова для военных

В День гвардии российской
Я с гордостью желаю,
Пусть мимо тебя риски
Со свистом пролетают!
И выправка лихая
Приковывает взгляды,
И храбрость боевая
На грудь несёт награды!
С днем российской гвардии
Гвардейцев поздравляю,
Элита нашей армии,
Вы честь ее и слава.
Себя вы посвятили
Служению Отчизне,
За Родину готовы
Свои отдать вы жизни.
Гвардейцам пожелаю
Я славы боевой,
Пусть спит страна спокойно
За вашею спиной.
Вы — пример патриотизма,
Русской гвардии войска,
Вам желаю героизма
И отваги на века!
Мощь пусть крепнет с каждым годом,
И растёт авторитет,
И любовью от народа
Будет весь ваш путь согрет!
Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru