С Днем российской гвардии прекрасные картинки и искренние слова для военных
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С Днем российской гвардии прекрасные картинки и искренние слова для военных

5:15:419/2/2021Фото: fresh-cards.ru
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2 сентября отмечается День российской гвардии, учрежденный указом президента РФ от 22 декабря 2000 года.

День российской гвардии

В День гвардии российской
Я с гордостью желаю,
Пусть мимо тебя риски
Со свистом пролетают!

И выправка лихая
Приковывает взгляды,
И храбрость боевая
На грудь несёт награды!

День российской гвардии

С днем российской гвардии
Гвардейцев поздравляю,
Элита нашей армии,
Вы честь ее и слава.

Себя вы посвятили
Служению Отчизне,
За Родину готовы
Свои отдать вы жизни.

Гвардейцам пожелаю
Я славы боевой,
Пусть спит страна спокойно
За вашею спиной.

День российской гвардии

Вы — пример патриотизма,
Русской гвардии войска,
Вам желаю героизма
И отваги на века!

Мощь пусть крепнет с каждым годом,
И растёт авторитет,
И любовью от народа
Будет весь ваш путь согрет!

Источник: fresh-cards.ru, pozdravok.ru

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