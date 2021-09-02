С Днем российской гвардии 2 сентября для настоящих героев яркие открытки и теплые слова для поздравлений
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С Днем российской гвардии 2 сентября для настоящих героев яркие открытки и теплые слова для поздравлений

7:15:219/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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День российской гвардии принято праздновать 2 сентября.

День российской гвардии

Поздравляем с Днем российской гвардии,
В этот праздничный, великий день
Нам вручили поздравок и к вам направили,
Чтоб не быть у вас беде.
Мы желаем правильной судьбы,
Море праздников и отдыха, веселья,
Счастья и успеха без мольбы
И здорового и редкого безделья.

***

День российской гвардии нагрянул,
Как весна случилась в феврале,
Каждый, кто немного эту нишу знает,
Поздравок придумывает на столе.
Пусть же пожелания потоком
Льются, словно водопад в лесу,
А улыбка, радость, будто током,
Колется приятно, вызвав слез росу.

День российской гвардии

Весёлым российским гвардейцам
Мы праздничный шлём поздравок.
Пусть, к зависти всех европейцев,
Оклад у вас будет высок!
Пусть славит и в песнях, и в прозе
Народ ваши доблесть и честь!
Примите сегодня по розе,
И — добрую в адрес ваш лесть!
Желаем почёта и славы,
И службы в счастливой державе!

Источник: pozdravok.ru

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