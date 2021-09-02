С Днем российской гвардии 2 сентября для настоящих героев яркие открытки и теплые слова для поздравлений

Поздравляем с Днем российской гвардии,
В этот праздничный, великий день
Нам вручили поздравок и к вам направили,
Чтоб не быть у вас беде.
Мы желаем правильной судьбы,
Море праздников и отдыха, веселья,
Счастья и успеха без мольбы
И здорового и редкого безделья.
***
День российской гвардии нагрянул,
Как весна случилась в феврале,
Каждый, кто немного эту нишу знает,
Поздравок придумывает на столе.
Пусть же пожелания потоком
Льются, словно водопад в лесу,
А улыбка, радость, будто током,
Колется приятно, вызвав слез росу.
Весёлым российским гвардейцам
Мы праздничный шлём поздравок.
Пусть, к зависти всех европейцев,
Оклад у вас будет высок!
Пусть славит и в песнях, и в прозе
Народ ваши доблесть и честь!
Примите сегодня по розе,
И — добрую в адрес ваш лесть!
Желаем почёта и славы,
И службы в счастливой державе!
Источник: pozdravok.ru