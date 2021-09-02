С Днем окончания Второй мировой войны чувственные открытки и трепетные поздравления для каждого 2 сентября
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С Днем окончания Второй мировой войны чувственные открытки и трепетные поздравления для каждого 2 сентября

8:15:579/2/2021Фото: Курьер. Среда. Бердск
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3 сентября отмечают День воинской славы России – День окончания Второй мировой войны.

День окончания Второй мировой войны

У воинской части праздник сегодня,
Я вас поздравляю, военный состав,
Желаю вам всем я звездочек новых,
Служить только честно и чтить свой устав.

Пускай вас награды за храбрость находят,
Пусть пуля не тронет, Господь бережет.
Желаю вам счастья, добра и здоровья,
Достатка и силы, поменьше забот.

***

Сегодня особенный праздник,
Сегодня день воинской части,
Тебя мне приятно поздравить,
Любви пожелаю и счастья.

Еще пожелаю успеха
И мирного неба над крышей,
Побольше улыбок и смеха,
Ну и зарплаты повыше!

День окончания Второй мировой войны

Ты отмечаешь, воинская часть,
Сегодня праздник свой чудесный.
Вовек не тронет пусть напасть,
И жизнь вся будет интересной.

По струнке ходит пусть успех,
Все начинания сопровождая.
С тобой, кто связан, всех
Сегодня от души я поздравляю!

День окончания Второй мировой войны

Воинская часть пусть процветает,
Пусть в ней царят порядок и покой!
Пусть каждый честно долг свой выполняет,
Ведь тот, кто честно служит, тот герой!

Желаю всем здоровья, сил, терпения,
Успехов и, конечно же, добра,
И в воинской карьере продвижения!
Ну что ж, солдаты, всем служить пора!

Источник: pozdravok.ru

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