С Днем окончания Второй мировой войны чувственные открытки и трепетные поздравления для каждого 2 сентября

У воинской части праздник сегодня,
Я вас поздравляю, военный состав,
Желаю вам всем я звездочек новых,
Служить только честно и чтить свой устав.
Пускай вас награды за храбрость находят,
Пусть пуля не тронет, Господь бережет.
Желаю вам счастья, добра и здоровья,
Достатка и силы, поменьше забот.
***
Сегодня особенный праздник,
Сегодня день воинской части,
Тебя мне приятно поздравить,
Любви пожелаю и счастья.
Еще пожелаю успеха
И мирного неба над крышей,
Побольше улыбок и смеха,
Ну и зарплаты повыше!
Ты отмечаешь, воинская часть,
Сегодня праздник свой чудесный.
Вовек не тронет пусть напасть,
И жизнь вся будет интересной.
По струнке ходит пусть успех,
Все начинания сопровождая.
С тобой, кто связан, всех
Сегодня от души я поздравляю!
Воинская часть пусть процветает,
Пусть в ней царят порядок и покой!
Пусть каждый честно долг свой выполняет,
Ведь тот, кто честно служит, тот герой!
Желаю всем здоровья, сил, терпения,
Успехов и, конечно же, добра,
И в воинской карьере продвижения!
Ну что ж, солдаты, всем служить пора!
Источник: pozdravok.ru