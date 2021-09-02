День Пророка Самуила 2 сентября: Что можно и нельзя делать в праздник святого

В народе и в церкви 2 сентября прихожане вспоминают ветхозаветного еврейского пророка Самуила. Миряне называли этот праздник Самойлов день и у него было много традиций и запретов.
Когда мальчику исполнилось три года, его мать привела мальчика на поклонение к Богу. Она отдала его на попечение первосвященнику Илии, который в это время был судьей над Израилем. будущий пророк рос в страхе Божьем, а когда ему исполнилось двенадцать, то Бог ему сообщил голосом, что он накажет дом первосвященника Илии и покарает его род за нечестие сыновей. Вся семья Илии была уничтожена за один день. После смерти израильского судьи, его обязанности на себя взял Самуил. И с тех пор служил справедливо и прославился своими добрыми делами.
Умер Пророк Самуил в глубокой старости. Его жизнь записана в Священном писании, в Библии.
Традиции 2 сентября
В народе этот день отмечали жареной картошкой с грибами. Это блюдо символизировало богатый урожай, а урожай, в свою очередь, сытую зиму. Кроме того, на стол выставляли блюда и свеклы, которая считалась девичьим овощем. Поэтому существовала традиция именно молодым незамужним девушкам, собирать этот овощ осенью.
Запреты на Самойлов день
На Самуила нельзя было оставлять без присмотра маленьких детей. Иначе им грозили злые духи, которые могли не только напугать малыша, но и наслать разные болезни.
2 сентября не стоит ходить в парикмахерскую. Раньше говорили, что так можно укоротить свою жизнь на несколько лет.
Ругань, скандалы, сквернословие - все это было под строгим запретом на Самойлов день.
Также на Самуила пророка не принимали серьезные решения, особенно те, что связаны с любовью и отношениями. Эта дата считалась самой плохой для сватовства.