Можно ли 2 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день пророка Самуила
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Можно ли 2 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день пророка Самуила

10:40:169/2/2021Фото: pixabay.com
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В народе этот день называют Самойлов день и связывают с ним много примет, традиций и запретов.

В этот день просили в молитве у Самуила хорошую погоду, которая помогла бы созреванию урожая овса и льна

2 сентября христиане со всего мира отметят день памяти Пророка Самуила, великого судии Израильского и посредника Божия.

Самуил находился на воспитании у первосвященника и судии Илии с трех лет. Однажды ночью 12-летний мальчик услышал, как к нему обращается по имени голос. Сначала он не понял, откуда доносится голос, но потом, понял, что он принадлежит Господу. Он сообщил ему, что нечестие сыновей Илии привело к уничтожению их рода. Утром мальчик не мог решиться пересказать это послание Илию, но судья попросил его честно рассказать ему слова Господа. Получив сообщение, Илия ответил, что Господь должен делать то, что он считает правильным. После случившегося приговора, Самуил занял место Илии и стал справедливым судьей.

В народе этот день называют Самойлов день и связывают с ним много примет, традиций и запретов.

Например, многие в этот день активно начинают работать на огороде. Особенно молодые девушки, которых отправляли собирать созревшую свеклу. Считалось, что молодая и незамужняя женщина могла собирать ее. Свекла была важным овощем в рационе крестьян, её использовали в приготовлении многих основных блюд, например, борщей, свекольников, окрошки из зелёной свёклы. Помимо этого, овощ запекали в духовке, делали их него лечебные соки и отвары.

Также в этот день молились и просили в молитве у Самуила хорошую погоду, которая помогла бы созреванию урожая овса и льна. Поминовения не запрещались.

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