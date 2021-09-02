Самойлов день: почему 2 сентября – народный праздник отцов и мужей. Что должна обязательно сделать жена

В четверг, 2 сентября будет отмечаться Самойлов день. В православии - верующие вспоминают "услышанного богом" пророка Самуила.
Самуил стал судьей, после смерти Илия, который был его наставником в храме Силоме. Во время своей службы, пророк привел народ к покаянию, призывая каждого проснуться от грехов.
После уверования израильтян в Господа, по молитве Самуила, Бог помог евреям спастись от филистимлян. В период его правления Израиль жил в мире и спокойствии. При этом центральной точкой религиозной жизни людей стал город Рама. Из которого Самуил ежегодно проведовал израильские дома и земли, выполняя обязанности священника и судьи.
Наши предки считали пророка Самуила покровителем мужчин и верили что пророк сам просит Господа о мужчинах.
В этот чисто мужской праздник девушки и женщины дарили подарки своим любимым и отцу. Молодые дочери приносили собственноручно вышитую сорочку своему папе. Ходили в огород и собирали урожай, особенно свеклу и морковь.
Матери готовили праздничный стол из любимых блюд мужа, который в этот праздник особо не работал. Только по своему желанию.
Также в этот день крестьяне молили пророка Самуила о благоприятной погоде для работы в полях. Ведь времени оставалось совсем мало, поскольку зима неминуемо приближалась.