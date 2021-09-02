Мощнейшая молитва пророку Самуилу: за врагов и всех обездоленных
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Мощнейшая молитва пророку Самуилу: за врагов и всех обездоленных

10:20:109/2/2021Фото: pixabay.com
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Рождение его было плодом горячей молитвы благочестивой матери Анны, которая была бесплодна. В молитвах она просила сына и обещала дать его в дар Господу на все дни его жизни.

Для этого существует сильная молитва. Ее стоит произносить в православный праздник.

2 сентября традиционно отмечается православный праздник день пророка Самуила. Самуил верно служил Богу и народу Израиля, когда он переходил от времен судей к правлению царей.

Самуил получил могущественное призвание быть пророком для своего народа. Он помог народу израильскому встать на путь истинный и обрести веру во Христа. Это стало для евреев ключевым событием и помогло избавиться от филистимлян. Поскольку Люди раскаялись, и Господь избавил их от врагов.

“Филистимляне приблизились, чтобы вступить в бой с Израилем. Но в тот день Господь прогремел громким громом на филистимлян и поверг их в такую панику, что они были обращены в бегство перед израильтянами.”

С тех пор верующие христиане молятся на день Пророка Самуила о спасении от врагов и просят помощи при настигнувшей бедности.

Для этого существует сильная молитва. Ее стоит произносить в православный праздник перед пророком.

Стоит отметить, что рождение его было плодом горячей молитвы благочестивой матери Анны, которая была бесплодна. В молитвах она просила сына и обещала дать его в дар Господу на все дни его жизни.

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