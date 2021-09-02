Магнитная буря 2 сентября 2021 года: начало трехдневной сильнейшей бури, как чувствуют себя метеопаты?

2 сентября космическая погода не порадует метеозависимых. Возмущение, исходящее от солнца будет бушевать весь день. В этот день многие почувствуют ухудшение самочувствия, может возникнуть головная боль, слабость. Может снизиться внимание, работоспособность, появиться сонливость.
Так умеренные геомагнитные волнения начнутся с самого начала дня в полночь по Новосибирску, и продлятся до 9 утра. Затем их активность резко увеличится и не оставит метеозависимых в покое еще два дня, до обеда 4 сентября.
Как чувствуют себя метеопаты во время магнитных возмущений:
- С самого утра голова горит внутри, давит.
- Во рту горит и даже краснеет. И глаза начинают чесаться. Даже и чихание возникает. Всё как при простуде ОРЗ.
- Давит в горле, невроз, трясутся коленки.
3 совета, как облегчить состояние:
1.Во время магнитной бури лучше избегать тяжелых физических нагрузок, алкоголя, жирной и сладкой пищи.
2.Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, рекомендуется всегда держать под рукой обычные лекарства.
3.Успокоиться поможет настойка валерианы, эвкалипта, а чай из ромашки или сок свежих листьев алоэ помогут работе адаптационных механизмов.