Погода Бердске 2 сентября, почему сегодня нужно почитать мужчин?

2 сентября 2021 года в Бердске ожидается прохладная погода, без осадков и со слабым ветром.
Утро в городе начнется с 7 градусов тепла, со значительным потеплением в обед до +15 по Цельсию. При этом влажность воздуха прогнозируется очень высокая до 91% на утро и 50 % вечером. Ветер слабый северо-западный 1,6 м/c. Также в этот день высокая геомагнитная активность. Риск ухудшения самочувствия у метеозависимых людей.
В народе 2 сентября отмечают Самойлов день, а в православной церкви день пророка Самуила. Впрочем, это два одинаковых праздника в честь святого, который помог израильтянам обрести веру во Христа и избавиться от врагов.
Наши предки 2 сентября почитали всех мужчин в доме, отцов, сыновей и мужей. Жены для своих мужчин обязательно вышивали новую сорочку, чтобы утром ее преподнести любимому.
Девушки в это день шли в огород, чтобы собрать урожай, в особенности свеклу и морковь. Считалось, что свеклу должны были собирать только молодые незамужние девушки. Так они приносили достаток в дом.