3 опасных магнитных бури сентября 2021 года: Метеопатам следует быть осторожнее

Ежегодно в сентябре начинается особая геомагнитная активность. Порой она доходит до настоящих штормов, которые просто невыносимы для многих метеозависимых людей.
В 2021 году сентябрь преподнесет не самый приятный сюрприз землянам в виде трех сильных геомагнитных штормов.
Первое геомагнитное возмущение ожидается с 18.00 по Москве 1 сентября. Этот период особо опасен для гипертоников и сердечников, поскольку может сильно повышаться давление, возникнуть головокружение и панические атаки. Плохая космическая погода продержится целых три дня, с 1 сентября до вечера 4 сентября.
Наиболее тяжелым для метеопатов станет 3 сентября, на протяжении всего дня, вплоть до самой ночи магнитная буря будет составлять 4-5 баллов. Постарайтесь в этот период побольше отвлекаться приятными занятиями: легкой прогулкой на свежем воздухе, расслабляющим чаем, неторопливыми действиями во время всего дня.
Вторая буря ожидается 10-12 сентября с ударами также около 3-4 баллов. Это время, когда необходимо постараться избегать стрессовых ситуаций и посвятить дни заботе о себе. Постараться все дни правильно питаться, исключить алкоголь и курение.
Третий и самый сильный геоудар в сентябре — случится 26 сентября. В этот день мощность бури почувствуют абсолютно все метеопаты Земли. Поэтому, 26 сентября лучше отказаться от тяжелых физических нагрузок, а также активной умственной нагрузки. Следует отменить все важные встречи. Продолжительность волнения будет с 20:05 до 23:45 по Москве, в Новосибирске продлится почти всю ночь.
Кроме того, последует еще четыре вспышки в сентябре:
- 10 сентября (с 06:05 до 10:25);
- 13 сентября (с 15:15 до 21:07);
- 16 сентября (с 20:05 до 23:45);
- 22 сентября (с 09:45 до 15:30).