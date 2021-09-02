Осенние каникулы 2021: когда начнутся

Наступил новый учебный год 2021-2022. Это будет долгий учебный период, который не обойдется без традиционных перерывов в виде каникул.
Начало школьных каникул для детей в России немного различается. Поэтому когда одни дети вовсю гуляют свободно от пыльных кабинетов, то другие еще находятся в этих кабинетах. Это происходит от разных учебных систем в школах и гимназиях - одни обучаются традиционно по семестровой системе, четыре четверти в году. Другие перешли на модульную систему, то есть на систему обучения по триместрам.
При этом график каникул в каждой системе начинается одинаково с понедельника.
Таким образом, 2021-2022 году в школах России, работающих по семестровой системе (по четвертям), осенние каникулы начнутся с понедельника 25 октября и продлятся ровно неделю. Дети вернутся за парты 1 октября.
Что касается детей, обучающихся по триместровой системе, то им предстоит пойти отдыхать позднее. Для них каникулярный отдых начнется 4 октября в понедельник, с продолжительностью семь дней, обратно к учебе дети вернутся 11 октября.
Стоит отметить, что для каждого региона могут быть предусмотрены отдельные дни отдыха. Например, дети крайнего севера могут пойти на «витаминные каникулы». Они выпадают зимой, когда мороз не позволяет даже выйти из дома.