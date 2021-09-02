Категорические запреты 3 сентября в день Апостола от 70-ти Фаддея: три обязательных дела и светлая молитва
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Категорические запреты 3 сентября в день Апостола от 70-ти Фаддея: три обязательных дела и светлая молитва

6:20:529/2/2021Фото: pixabay.com
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Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Те, кто встречал Льняницу, то описывал ее как красивую девушку с пшеничными волосами

3 сентября православными христианами отмечается день памяти апостола от семидесяти Фаддея.

Святой Фаддей был по происхождению евреем и родился в сирийском городе Эдесса. Также святого апостола Фаддея из Семидесяти следует отличать от святого Иуды, которого тоже зовут Фаддеем или Левием (19 июня), одного из Двенадцати апостолов.
После Вознесения Спасителя на Небеса святой Фаддей проповедовал благую весть в Сирии и Месопотамии. Он пришел, проповедуя Евангелие в Эдессу, и обратил царя Абгара, народ и языческих священников ко Христу.

Заперты на святой праздник

В народе этот праздник называется Фадеев день.

Славяне в этот день не беспокоили поля и не пускали на них играть детей среди льна. Поскольку верили, что в поле появляются в этот день светлые духи, которые защищают все растения, что там растут. В народе такую силу назвали Льняницей.

Те, кто встречал Льняницу, то описывал ее как красивую девушку с пшеничными волосами и небесного цвета глазами. Говорили, что доброму человеку она могла подсказать, когда созреет лен, а плохому могла уничтожить весь урожай.

С тех пор на Фадеев день нельзя находиться в поле просто так. При этом собирать лен в это время не запрещалось, если он созрел. Многие специально выходили в этот день на поле, чтобы собрать урожай.

Наблюдали в этот день за погодой. Если на Фаддея небо чистое и солнце светит ясно, то того же можно было ждать еще на четыре недели вперед.

Кроме того, следует в этот день воздержаться от финансовых затрат. И лучше всего остаться дома, не ходить в гости и не ругаться ни с кем и не таить обид.

Молитва Фаддею:

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