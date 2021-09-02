Можно ли 3 сентября ходить на кладбище, работать на огороде и заниматься уборкой в день Апостола от 70-ти Фаддея?

3 сентября ежегодно в православно-народном календаре чтят день Апостола от 70-ти Фаддея.
Люди, которые выращивают лен, в это время занимаются его сбором. Мастерицы изготавливают из него ткань и шьют одежду. Раньше, при рукоделии, распевали песни и обсуждая все на свете. Так день проходил незаметно и весело для девушек.
По церковным канонам на все православные праздники нельзя заниматься уборкой и стиркой дома. Кроме того, запрещено работать в огороде.
Но в народный праздник Фадеев день, это время самый разгар для работ в поле. Поскольку созревает лен, а теплых дней остается все меньше. Вот крестьяне и успевали все собрать как можно скорее. Многие, чтобы соблюдать церковные запреты, начинали работу после обеда. Считается, что в это время начинается другой день и работать уже можно. Поминовения и посещения кладбища не запрещены.
Также люди следили за приметами на день Фаддея.
• В праздник все домашние птицы сменяли оперение — будет мягкая зима.
• 3 сентября был теплым и ясным, то и остальной сентябрь предвещал быть таким.
• Если листья внизу березы становились желтыми — будет бабье лето.
• Пауки активно плетут паутину — скоро потепление.