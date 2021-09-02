Чудодейственная молитва Апостолу от 70-ти Фаддея – помогает в самых трудных ситуациях

Наступает православный праздник в честь святого Апостола от 70-ти Фаддея, которого чтут и отмечают все православные христиане по всему миру. Этот день имеет свою интересную историю, которая была описана в Святом писании.
Святой Фаддея избрал Господь для распространения вести о Нем по всему миру. Сообщается, что он родился в Эдессе и был евреем. Говорили, что Фаддей был крещен святым Иоанном Предтечей.
Он известен не только тем, что проповедовал весть о Христе, но и совершал при этом чудеса. Он много проповедовал в Эдессе, а также основал там священничество. Святой взял на себя ответственность за обращение многих людей в христианство не только в Эдессе, но и в других городах, где он проповедовал.
К нему до сих пор приходят за помощь во многих вопросах, и он помогает в самых трудных жизненных ситуациях.