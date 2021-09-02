Чудодейственная молитва Апостолу от 70-ти Фаддея – помогает в самых трудных ситуациях
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Чудодейственная молитва Апостолу от 70-ти Фаддея – помогает в самых трудных ситуациях

9:40:469/2/2021Фото: pixabay.com
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К нему до сих пор приходят за помощь во многих вопросах, и он помогает в самых трудных жизненных ситуациях.

На день Апостола Фаддея молятся в храме

Наступает православный праздник в честь святого Апостола от 70-ти Фаддея, которого чтут и отмечают все православные христиане по всему миру. Этот день имеет свою интересную историю, которая была описана в Святом писании.

Святой Фаддея избрал Господь для распространения вести о Нем по всему миру. Сообщается, что он родился в Эдессе и был евреем. Говорили, что Фаддей был крещен святым Иоанном Предтечей.

Он известен не только тем, что проповедовал весть о Христе, но и совершал при этом чудеса. Он много проповедовал в Эдессе, а также основал там священничество. Святой взял на себя ответственность за обращение многих людей в христианство не только в Эдессе, но и в других городах, где он проповедовал.

К нему до сих пор приходят за помощь во многих вопросах, и он помогает в самых трудных жизненных ситуациях.


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