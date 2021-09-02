День Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября: Что можно и нельзя делать в особый день православным
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День Светописанного образа Пресвятой Богородицы 3 сентября: Что можно и нельзя делать в особый день православным

4:20:299/2/2021Фото: pixabay.com
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Тогда же была написана икона перед которой потом проводились богослужения. Сверившись с летописными записями и сохранившимися устными воспоминаниями была изображена на иконе Богородица.

Третье сентября стал заключительным моментом, когда раздавали милостыню паломникам

3 сентября в православии отмечается день иконы Пресвятой Богородицы, которую также называют “Светописанной” (слово «светописание» с греческого переводится как «фотография»).

в 1903 году священнослужители одного монастыря давали милостыню верующим, паломникам и тем, кто нуждался.

Третье сентября стал заключительным моментом, когда раздавали милостыню. Чтобы запомнить этот момент, один из монахов сделал фотографию. Когда же он его проявил, то был очень удивлен: на снимке, среди паломников стояла Богородица.

Тогда же была написана икона перед которой потом проводились богослужения. Сверившись с летописными записями и сохранившимися устными воспоминаниями была изображена на иконе Богородица.

Чтобы сохранить изображение было напечатано огромное количество копий фотографии, которые очень бережно хранили у себя все монахи.

Православные в праздник дают милостыню обездоленным, приходят в храм, чтобы помолиться перед образом. Дома в этот день нельзя ругаться и сквернословить.

В народе, в огороде в праздник сеяли щавель. Считалось, что сделать это нужно до начала октября. Хозяйки квасили в деревянных бочках капусту. Самая хрустящая засолка получалась из светлых, почти белых кочанов.

Молитва Богородице
Пречистому Лику Твоему поклоняемся, Благая,/ просяще предстательства о нас, Мати Божия,/ волею бо благоволила еси явитися среди братии,/ да избавиши от печали, ихже собрала еси. Тем благодарственно вопием Ти:/ радости исполняеши всех, Пресвятая Дево,// вверяющих себе покрову Твоему.

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