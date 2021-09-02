Правда ли, что Светописанный образ Пресвятой Богородицы писали по фотографии?
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Правда ли, что Светописанный образ Пресвятой Богородицы писали по фотографии?

3:20:269/2/2021Фото: drevo-info.ru
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Монастырские архивы сообщают, что монахи организовывали еженедельную раздачу милостыни нуждающимся в конце 19-го и начале 20-го века.

Свято-Пантелеимонов монастырь

3 сентября Монах Гавриил, раздававший милостыню нуждающимся паломникам возле ворот Свято-Пантелеимонова монастыря, сфотографировал этот процесс. Когда он проявил снимок, то был потрясен, когда узнал на изображении Божью Матерь, которая принимала каравай хлеба со всеми.
Архивы монастыря сообщают, что монахи организовывали еженедельную раздачу милостыни бедным в конце 19-го и начале 20-го века. Большие и маленькие корабли из Одессы и Таганрога, находились на подворье монастыря, отправляли продовольствие и другие предметы первой необходимости на гору.
Когда подходил срок 3 сентября 1903 года, священники из монастыря решили соблюдать свою традицию и в заключительный раз раздать хлеб. К тому времени собралось очень много людей в очереди, чтобы получить свои обычные буханки хлеба. Именно в этот момент иеромонах Гавриил сделал фотографию, которая позднее была проявлена с изображением Божией Матери, смиренно принимающей свой хлеб. Глядя на фотографию, монахи вспомнили, что им рассказал монах Себастьян, который услышал от привратников, что “отшельник видел женщину во время раздачи хлеба”. Некоторые подвижники, которые также видели Пресвятую Богородицу среди бедных монахов и путешественников, тоже хотели рассказать об этом привратнику, но на этот раз никто не видел Богородицу.
Этот снимок решили сохранить и распространить по всему миру. Тогда написали икону по этому изображению, а также по писанию и рассказам свидетелей.
С тех пор люди приходят к иконе, особенно те, кто сильно нуждается в чем то.
3 сентября ежегодно отмечается день Светописанного образа Пресвятой Богородицы.

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