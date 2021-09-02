Лунный календарь дачных работ на выходные 4 и 5 сентября: Что можно и нельзя делать на убывающей Луне
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Лунный календарь дачных работ на выходные 4 и 5 сентября: Что можно и нельзя делать на убывающей Луне

6:40:249/2/2021Фото: Pixabay.com
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В сентябре работы на огороде приходят в самый разгар, поскольку необходимо убирать созревший урожай. А вот когда это лучше всего сделать, поможет понять лунный календарь.

В этот день хорошо подходит для сбора свеклы и моркови

Календарь садовода и огородника, составленный с учетом фазы луны, поможет грамотно распределить свои силы и получить результат от своей работы более выгодно и полезно.

В первом месяце осени работы на своем земельном участке не теряют своей интенсивности, поскольку необходимо убирать созревший урожай и не забывать про освободившуюся землю - ее надо перекапывать, удобрять, готовить к следующему сезону. А вот когда это лучше всего сделать, поможет понять лунный календарь.

4 сентября очень добротный день для работы в саду и огороде. В этот день хорошо подходит для сбора редьки, свеклы и моркови, а также выкапывания картофеля. Можно убирать лук и чеснок, если вы этого еще не делали. День хорошо подходить для консервирования. 4 сентября собранный урожай будет храниться долго, а блюда, приготовленные из этих овощей, удивят своей яркостью вкуса.

5 сентября также хорош для сбора созревших урожаев корнеплодов. Также день подходит для посевных и посадочных работ. Кроме того, в этот день можно сеять подзимние овощи: морковь, пастернак, салат и другие полезные овощи. Этот день отлично подойдет, чтобы посадить саженцы плодовых деревьев и кустарников.

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