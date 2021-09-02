Ученые открыли удивительную связь между другими вакцинами детства: они защищают от ковида в тяжелой форме

Вакцины созданы для того, чтобы вызывать сильный и продолжительный иммунный ответ за счет создания Т-клеток памяти и В-клеток. Вакцина против кори, паротита и краснухи (MMR), вводимая в раннем детстве, и вакцина против столбняка, дифтерии и коклюша (Tdap), вводимая каждые 10 лет, вызывают защитный ответ против болезней, от которых вакцины получили свое название. Но у этих вакцин может быть неожиданный бонус: возможно, что они также вызывают перекрестно-реактивные Т-клетки памяти, способные реагировать на белковые мишени, называемые антигенами, которые присутствуют в других микробах, вызывающих заболевания, включая вирусные антигены SARS-CoV-2. Идея состоит в том, что уже существующие Т-клетки памяти, созданные в результате предшествующей вакцинации MMR или Tdap и активированные инфекцией SARS-CoV-2, дают иммунной системе фору в ответ на SARS-CoV-2,тем самым снижая риск тяжелой формы COVID-19.
Чтобы выяснить, обеспечивают ли вакцины MMR и Tdap дополнительную защиту от COVID-19, исследователи из Brigham and Women's Hospital провели лабораторные анализы с использованием новых чувствительных методов для обнаружения и характеристики Т-клеточного ответа на антигены. Они применили эти методы для измерения реакции Т-клеток, выделенных из крови выздоравливающих пациентов с COVID-19, и пациентов, вакцинированных против COVID-19, на антигены SARS-CoV-2 и вакцины MMR и Tdap. Объединившись с сотрудниками клиники Кливленда, они также привлекли большую, хорошо аннотированную когорту пациентов с COVID-19 и обнаружили, что предшествующая вакцинация MMR или Tdap была связана со снижением тяжести заболевания. Их результаты опубликованы в Med, пишет medicalxpress.com.
«Наши коллеги из Кливлендской клиники наблюдали ассоциацию, при которой люди с COVID-19, которым была сделана вакцина MMR или Tdap, гораздо реже попадали в отделение интенсивной терапии или умирали», - сказал соавтор Эндрю Лихтман, доктор медицины, доктор философии, иммунолог и старший научный сотрудник отделения патологии Бригама и профессор патологии Гарвардской медицинской школы. «Хотя предыдущие более мелкие исследования предполагали аналогичную связь, наши углубленные эпидемиологические анализы вместе с результатами наших основных исследований показывают, что эти обычно применяемые вакцины могут защитить от тяжелых заболеваний».
«Во время пандемии COVID-19 мы знаем, что имело место заметное снижение числа плановых прививок для детей и подростков», - сказала автор-корреспондент Таня Маядас, доктор философии, старший научный сотрудник отделения патологии Бригама и профессор патологии в Гарвардская медицинская школа. «Наши результаты подчеркивают важность плановой вакцинации детей и взрослых. Мы знаем, что вакцины защищают от разрушительных болезней, и теперь мы видим все больше свидетельств того, что некоторые из них обеспечивают определенную степень защиты от тяжелой болезни COVID-19».
Расследование команды было начато с неожиданного наблюдения. Маядас, ее научный сотрудник Виджая Майсор, доктор философии, и коллеги отметили в лабораторных экспериментах с использованием крови выздоравливающих COVID-19, что всякий раз, когда они наблюдали повышенный ответ Т-клеток на белки SARS-CoV-2, они также наблюдали повышенный ответ на белки. от MMR и Tdap, которые они использовали в качестве контроля. Это наблюдалось как у выздоравливающих, так и у неинфицированных людей, вакцинированных против SARS-CoV-2.
Эта связь была установлена благодаря использованию группой высокоэффективных антигенпрезентирующих клеток (описанных в недавно опубликованной статье Nature Communications ), полученных из крови, загруженных антигенами SARS-CoV-2, MMR или Tdap, и совместно культивируемых с Т-клетками из тот же человек. Используя секвенирование одноклеточной РНК и анализ рецепторов Т-клеточного антигена, команда обнаружила, что рецепторы антигена на многих Т-клетках людей, выздоровевших от COVID-19, ответили на белки из SARS-CoV-2 (Spike-S1 и Nucleocapsid) были идентичны рецепторам антигена на Т- клетках, которые отвечали на белки MMR и Tdap. Это открытие указывало на присутствие клонов Т-клеток, которые могут реагировать как на антигены SARS-CoV-2, так и на вакцинные антигены MMR и Tdap.
Во втором анализе Майадас и его коллеги объединились с исследователями из клиники Кливленда, чтобы изучить эпидемиологические данные. Команда клиники Кливленда провела ретроспективное когортное исследование с использованием данных более чем 75 000 пациентов системы здравоохранения Кливлендской клиники в Огайо или Флориде, у которых был положительный результат теста на COVID-19 в период с 8 марта 2020 года по 31 марта 2021 года. статистический метод, известный как взвешивание по шкале склонности к перекрытию, для сравнения двух исходов тяжести заболевания (госпитализация в связи с COVID и поступление в отделение интенсивной терапии или смерть в связи с COVID) для пациентов, которые были вакцинированы против MMR или Tdap, и тех, кто этого не сделал. Они обнаружили, что пациенты, которые ранее были вакцинированы против MMR, имели снижение госпитализаций на 38 процентов и снижение количества госпитализаций / смертей на 32 процента. Сходным образом,у пациентов, ранее вакцинированных против Tdap, частота этих исходов снизилась на 23% и 20% соответственно.
«Помимо изучения потенциальных преимуществ вакцин MMR и Tdap в контексте COVID-19, это исследование предоставляет план для ускорения исследований», - сказала соавтор Лара Джехи, доктор медицины, MHCDS, директор по информации по исследованиям клиники Кливленда. Система здоровья. «Биомедицинские гипотезы, созданные в лаборатории, могут быть изучены с помощью надежных клинических и эпидемиологических исследований с использованием тщательно отобранных реальных данных, таких как Реестр Кливлендской клиники COVID. Знания, полученные в результате этого сотрудничества, - это гораздо больше, чем просто сумма наших отдельных частей».
Авторы отмечают, что, хотя их лабораторные данные подкреплены эпидемиологическими наблюдениями, необходима дальнейшая работа для оценки связи между вакцинацией MMR и Tdap и тяжестью заболевания COVID-19, чтобы определить, является ли эта связь причинной. Проспективные исследования вакцинации и исходов для пациентов могут помочь отличить корреляцию от причинно-следственной связи.
«Что касается вакцин против COVID-19, наши результаты предсказывают, что, хотя MMR и Tdap не заменяют вакцины COVID-19, они могут обеспечить более надежную защиту, возможно, от новых спайк-вариантов, чем одна вакцина COVID-19» , - сказал он. Mayadas. «А в регионах, где вакцины COVID-19 недоступны, они могут защитить инфицированных людей от развития тяжелых заболеваний».