Предыдущая инфекция COVID не гарантирует хорошего иммунитета: исследование
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Предыдущая инфекция COVID не гарантирует хорошего иммунитета: исследование

2:00:269/2/2021Фото: pexels.com
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Что касается защиты после вакцинации, история одинакова для всех вариантов, включая Delta.

Открытие заключалось в том, что участники, у которых было несколько симптомов COVID-19, имели более сильный иммунный ответ на вакцины
Сюжет: Вакцинация от коронавируса
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Вы заразились COVID-19, а затем получили первую дозу вакцины. Может быть, теперь вы думаете, что защищены от коронавирусных инфекций в будущем.

Подумайте еще раз: новое исследование показывает, что предыдущая инфекция COVID-19 сама по себе не гарантирует высокий уровень антител против коронавируса или сильный ответ после всего лишь одной дозы двухдозовой вакцины.

Новое исследование включало 27 вакцинированных взрослых жителей Чикаго; у некоторых ранее был положительный результат теста на коронавирус. Они сдали образцы крови через две-три недели после первой и второй дозы вакцин Pfizer или Moderna и через два месяца после второй дозы, пишет medicalxpress.com.

Исследователи Северо-Западного университета проанализировали образцы крови на наличие антител против коронавируса.

«Когда мы протестировали образцы крови участников, собранные примерно через три недели после введения второй дозы вакцины, средний уровень ингибирования составил 98%, что указывает на очень высокий уровень нейтрализующих антител», - сказал Томас МакДейд, профессор антропологии и научный сотрудник Институт политических исследований.

Но уровни антител против появляющихся вариантов были значительно ниже, от 67% до 92%.

Кроме того, согласно исследованию, опубликованному 30 августа в журнале Scientific Reports , образцы крови у ранее инфицированных людей, собранные через два месяца после введения второй дозы вакцины, показали, что реакция антител снизилась примерно на 20% .

Другое открытие заключалось в том, что участники, у которых было несколько симптомов COVID-19, имели более сильный иммунный ответ на вакцины, чем те, у которых были легкие симптомы или они не имели симптомов.

«Многие люди и многие врачи предполагают, что любое предшествующее заражение SARS-CoV-2 обеспечит иммунитет к повторному заражению. Исходя из этой логики, некоторые люди, ранее имевшие контакт, не думают, что им нужно вакцинироваться. Или, если они это сделают, вакцинируются, они думают, что им нужна только первая доза двухдозовой вакцины Pfizer / Moderna », - сказал МакДейд в выпуске новостей университета.

«Наше исследование показывает, что предшествующее воздействие SARS-CoV-2 не гарантирует ни высокого уровня антител, ни надежного ответа антител на первую дозу вакцины», - сказал он. «У людей, у которых были легкие или бессимптомные инфекции, их антительный ответ на вакцинацию по существу такой же, как и у людей, которые ранее не подвергались воздействию».

По словам МакДейда, исследование проводилось до появления варианта Дельта, но результаты все еще применимы.

«Что касается защиты после вакцинации, история одинакова для всех вариантов, включая Delta - вакцина обеспечивает хорошую защиту, но не такую ​​хорошую, как исходная версия вируса, для которого была разработана вакцина . Объедините это с тот факт, что иммунитет со временем ослабевает, повышается уязвимость перед прорывной инфекцией », - сказал он.

«Итак, сейчас два удара - Дельта плюс ослабленный иммунитет среди первой волны вакцинированных», - предупредил МакДейд.

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