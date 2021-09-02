Благоприятные дни для сбора урожая с 1-15 сентября 2021 года: Что запрещено в Новолуние

В сентябре наступают самые жаркие дни для каждого садовода — теплая погода помогает комфортной работе в огороде, поскольку сейчас самое время для сбора созревших плодов. Кроме того, с началом осени, все работы на огороде становятся более спокойными, размеренными. Их хочется растянуть как можно на дольше, чтобы насладиться последними солнечными теплыми днями в году. Для того, чтобы все успеть, пока не наступили холода, стоит обратить внимание на лунный календарь огородников за сентябрь 2021 года.
Необходимо выполнить все правила сбора и подготовки урожая, от них зависят все сроки хранения, а также качество плодов. Кроме того, лунный календарь сбора овощей содержит практические советы на каждый день. Луна оказывает влияние, благодаря своей силе гравитации на поверхность земли. Она это делает совместно с силой гравитации солнца, из-за чего сила гравитация земли постоянна.
Благоприятные дни для сбора урожая в сентябре:
5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 сентября.
Таким образом, сейчас самое время, чтобы собирать свеклу, картофель, цветную капусту и брокколи.
А перцы, помидоры и огурцы, уже должны быть собраны.
Морковь, лук и капуста могут еще подождать.
Новолуние наступит 7 числа - этот день считается неблагоприятным для любых видов огородных работ - жизнь в растениях замирает. Нужно в этот день дать отдых им и себе.