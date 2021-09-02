Высокое количество вирусов в легких приводит к смерти от COVID-19

Новое исследование показало, что скопление коронавируса в легких, вероятно, является причиной высоких показателей смертности, наблюдаемых во время пандемии. По словам исследователей, результаты контрастируют с предыдущими подозрениями, что одновременные инфекции, такие как бактериальная пневмония или чрезмерная реакция системы иммунной защиты организма, сыграли важную роль в повышенном риске смерти.
Новое исследование, проведенное под руководством исследователей из Медицинской школы им. Гроссмана Нью-Йоркского университета, показало, что люди, умершие от COVID-19, имели в среднем в 10 раз больше вируса или вирусной нагрузки в нижних дыхательных путях, чем тяжелобольные пациенты, пережившие свою болезнь. Между тем, исследователи не обнаружили никаких доказательств того, что причиной смерти была вторичная бактериальная инфекция , хотя они и предупредили, что это может быть связано с частым курсом антибиотиков, назначаемых тяжелобольным пациентам, пишет medicalxpress.com.
«Наши результаты показывают, что неспособность организма справиться с большим количеством вирусов, поражающих легкие, в значительной степени является причиной смертей от COVID-19 во время пандемии», - говорит ведущий автор исследования Имран Сулейман, доктор медицины, доктор философии, адъюнкт-профессор в Департамент медицины NYU Langone Health.
Он отмечает, что текущие руководящие принципы Центров по контролю и профилактике заболеваний не поощряют использование противовирусных препаратов, таких как ремдесивир, тяжелобольным пациентам на ИВЛ. Но Сулейман говорит, что результаты исследования NYU Langone показывают, что эти лекарства могут по-прежнему оставаться ценным инструментом в лечении этих пациентов.
Несмотря на предыдущие опасения, что вирус может побудить иммунную систему атаковать собственную легочную ткань организма и привести к опасным уровням воспаления, исследователи не нашли доказательств того, что это был основной причиной смерти от COVID-19 в исследуемой группе. Фактически, Сулейман отмечает, что сила иммунного ответа была пропорциональна количеству вируса в легких.
Исследователи говорят, что на сегодняшний день коронавирус убил более 4 миллионов человек во всем мире. Те, кому поставили аппараты искусственной вентиляции легких для того, чтобы дышать, особенно плохо дышат, при этом 70 процентов по всей стране умирают от этой болезни. Примечательно, что эксперты объясняют высокую смертность, наблюдаемую при других вирусных пандемиях, таких как испанский грипп в 1918 году и свиной грипп в 2009 году, вторичной бактериальной инфекцией. Однако оставалось неясным, поражает ли подобная проблема людей с COVID-19.
По словам Сулаймана, новое исследование, опубликованное 31 августа в журнале Nature Microbiology , было разработано, чтобы прояснить роль вторичных инфекций, вирусной нагрузки и популяций иммунных клеток в смертности от COVID-19. Он говорит, что расследование обеспечивает наиболее подробное исследование среды нижних дыхательных путей у пациентов с коронавирусом.
Для расследования исследователи собрали образцы бактерий и грибков из легких 589 мужчин и женщин, которые были госпитализированы в учреждениях Нью-Йоркского университета в Лангоне на Манхэттене и на Лонг-Айленде. Всем необходима искусственная вентиляция легких. Для подгруппы из 142 пациентов, которым также была сделана процедура бронхоскопии для очистки дыхательных путей, исследователи проанализировали количество вируса в нижних дыхательных путях и определили присутствующие микробы, изучая небольшие фрагменты генетического кода микробов. Авторы исследования также изучили тип иммунных клеток и соединений, расположенных в нижних дыхательных путях.
Среди результатов исследование показало, что у тех, кто умер, в среднем на 50 процентов ниже выработка иммунного химического вещества, нацеленного на коронавирус, по сравнению с пациентами с COVID-19, которые пережили болезнь. Эти индивидуализированные белки являются частью адаптивной иммунной системы организма, подмножеством клеток и химических веществ, которые «запоминают» вторжение недавно встреченных микробов, оставляя организм лучше подготовленным к будущему воздействию.
«Эти результаты предполагают, что проблема с адаптивной иммунной системой не позволяет ей эффективно бороться с коронавирусом», - говорит старший автор исследования Леопольдо Сегал, доктор медицины. «Если мы сможем определить источник этой проблемы, мы сможем найти эффективное лечение, которое работает, укрепляя собственные защитные силы организма», - говорит Сигал, доцент кафедры медицины Нью-Йоркского университета в Лангоне.
Он предупреждает, что исследователи изучали только пациентов с коронавирусом, которые пережили первые две недели госпитализации. Возможно, говорит он, бактериальные инфекции или аутоиммунные реакции могут играть большую роль в более ранней смертности от COVID-19.
Сигал говорит, что в следующий раз исследовательская группа планирует наблюдать, как сообщество микробов и иммунный ответ в легких пациентов с коронавирусом меняются с течением времени.