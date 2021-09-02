Укус осы - что делать?
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Укус осы - что делать?

9:20:219/2/2021Фото: pixabay.com
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Важно перед удалением яда из места укуса осы - очистить пораженный участок мягким мылом и водой. Не трите область, в которую вас укусили, просто убедитесь, что она чистая.

При укусе осы в организм человека попадает яд

Ос боятся почти все. Укус осы доставляет неприятности любому человеку. В результате токсического действия яда возникает сильная боль и отек, и это требует немедленного лечения.
При укусе этих летучих насекомых, в организм человека попадает их яд. В его состав входит множество биологически активных компонентов.
Поэтому необходимо быстро убрать жало и яд осы из места укуса. Именно это вещество считается причиной появления отеков, зуда, крапивницы, бронхоспазма и анафилактического шока.

Очень эффективно - использовать пластиковую карту, если у вас нет специального пинцета или щипцов, чтобы удалить укус.

Важно перед удалением яда из места укуса осы - очистить пораженный участок антибактериальным мылом и водой. При этом не стоит растирать область, в которую вас укусили, главное убедитесь, что она чистая.

Прикладывание льда - эффективное средство, если вас ужалила оса. Холодный компресс поможет снять отек и ощущение зуда. Распространенное мнение, что помогает глина как средство от укусов ос. Но она может быть эффективна, только если грязь холодная по тем же причинам, что и выше, но не по какой-либо другой причине.
Хорошо снимает болевые ощущения и красноту сода. Поэтому против укусов пчел нанесите пищевую соду на пораженный участок.

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