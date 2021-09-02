Укус осы - что делать?

Ос боятся почти все. Укус осы доставляет неприятности любому человеку. В результате токсического действия яда возникает сильная боль и отек, и это требует немедленного лечения.
При укусе этих летучих насекомых, в организм человека попадает их яд. В его состав входит множество биологически активных компонентов.
Поэтому необходимо быстро убрать жало и яд осы из места укуса. Именно это вещество считается причиной появления отеков, зуда, крапивницы, бронхоспазма и анафилактического шока.
Очень эффективно - использовать пластиковую карту, если у вас нет специального пинцета или щипцов, чтобы удалить укус.
Важно перед удалением яда из места укуса осы - очистить пораженный участок антибактериальным мылом и водой. При этом не стоит растирать область, в которую вас укусили, главное убедитесь, что она чистая.
Прикладывание льда - эффективное средство, если вас ужалила оса. Холодный компресс поможет снять отек и ощущение зуда. Распространенное мнение, что помогает глина как средство от укусов ос. Но она может быть эффективна, только если грязь холодная по тем же причинам, что и выше, но не по какой-либо другой причине.
Хорошо снимает болевые ощущения и красноту сода. Поэтому против укусов пчел нанесите пищевую соду на пораженный участок.