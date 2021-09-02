История, как украденный щенок бельгийской овчарки вернулся к хозяину восемь месяцев спустя
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История, как украденный щенок бельгийской овчарки вернулся к хозяину восемь месяцев спустя

3:30:489/2/2021,ХАННА ГАСТИНГСФото: GETTY
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Бандиту, бельгийской овчарке, было всего четыре месяца, когда он исчез из своего дома.

Бандит был всего лишь четырехмесячной бельгийской овчаркой, когда его украли

Украденный щенок, который пропал без вести почти год, был возвращен своему хозяину, что привело к эмоциональному воссоединению.

Бандиту, бельгийской овчарке, было всего четыре месяца, когда он исчез из своего дома в Кот-д'Ор на северо-востоке Франции в сентябре 2020 года. Убитый горем из- за неизвестного местонахождения своего молодого щенка, владелец Фарид отчаянно пытался найти своего четвероного друга, но безуспешно.

Восемь месяцев спустя, 21 мая 2021 года, Бандита заметили сидящим на обочине дороги в Фабрег, примерно в 310 милях от своего дома.

После того, как его спасли и доставили в приют для животных под названием SPA Montpellier Méditerranée Métropole, вскоре было обнаружено, что собака была фактически украдена, пишет express.co.uk.

К счастью, благодаря микрочипу собаку быстро опознали, и Фариду сказали, что его домашнее животное было чудесным образом найдено.
Француз мгновенно поехал за своей давно потерянной собакой, где сотрудники службы спасения собак засняли воссоединение Бандита и Фарида.
Во время трогательного ролика видно, как собака выходит из фургона, где он, кажется, мгновенно узнает своего хозяина.

Затем Фарид наклоняется с широко раскрытыми руками, на что Бандит взволнованно вскакивает и виляет хвостом, когда его обнимают.

С момента загрузки воссоединения Банита и Фарида на YouTube трогательный клип посмотрели более 100000 раз.

По мере того, как разыгрывается любовная сцена, видео с французскими субтитрами примерно переводится: «Животное покажет вам безусловную любовь, если вы захотите о нем позаботиться. Они будут знать, как ответить на услугу без колебаний.

«Эта история учит нас одной вещи: животное не забывает все, что мы могли ему дать».
«SPA Montpellier Méditerranée Métropole гордится своим участием в этом необычном мероприятии».

Когда дуэт садился в машину, чтобы ехать домой, клип заключает: «Мы надеемся на лучшее для Бандита и его хозяина».

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