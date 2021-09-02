История, как украденный щенок бельгийской овчарки вернулся к хозяину восемь месяцев спустя

Украденный щенок, который пропал без вести почти год, был возвращен своему хозяину, что привело к эмоциональному воссоединению.
Бандиту, бельгийской овчарке, было всего четыре месяца, когда он исчез из своего дома в Кот-д'Ор на северо-востоке Франции в сентябре 2020 года. Убитый горем из- за неизвестного местонахождения своего молодого щенка, владелец Фарид отчаянно пытался найти своего четвероного друга, но безуспешно.
Восемь месяцев спустя, 21 мая 2021 года, Бандита заметили сидящим на обочине дороги в Фабрег, примерно в 310 милях от своего дома.
После того, как его спасли и доставили в приют для животных под названием SPA Montpellier Méditerranée Métropole, вскоре было обнаружено, что собака была фактически украдена, пишет express.co.uk.
К счастью, благодаря микрочипу собаку быстро опознали, и Фариду сказали, что его домашнее животное было чудесным образом найдено.
Француз мгновенно поехал за своей давно потерянной собакой, где сотрудники службы спасения собак засняли воссоединение Бандита и Фарида.
Во время трогательного ролика видно, как собака выходит из фургона, где он, кажется, мгновенно узнает своего хозяина.
Затем Фарид наклоняется с широко раскрытыми руками, на что Бандит взволнованно вскакивает и виляет хвостом, когда его обнимают.
С момента загрузки воссоединения Банита и Фарида на YouTube трогательный клип посмотрели более 100000 раз.
По мере того, как разыгрывается любовная сцена, видео с французскими субтитрами примерно переводится: «Животное покажет вам безусловную любовь, если вы захотите о нем позаботиться. Они будут знать, как ответить на услугу без колебаний.
«Эта история учит нас одной вещи: животное не забывает все, что мы могли ему дать».
«SPA Montpellier Méditerranée Métropole гордится своим участием в этом необычном мероприятии».
Когда дуэт садился в машину, чтобы ехать домой, клип заключает: «Мы надеемся на лучшее для Бандита и его хозяина».