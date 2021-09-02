Пять овощей, которые вы должны посеять на этой неделе - сентябрьские советы для дачника
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Пять овощей, которые вы должны посеять на этой неделе - сентябрьские советы для дачника

4:00:429/2/2021,AIMEE РОБИНСОН
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Хотя осенний сезон означает более прохладные температуры и часто меньше солнца, это идеальное время для посадки множества овощей.

Шпинат - зимующее растение, а это значит, что урожай должен быть готов к весне

СЕНТЯБРЬ может означать конец летнего сезона, однако это идеальное время для посадки овощей. Какие пять овощей садоводам следует подготовить к посеву в этом месяце?
Наступает сентябрь, и с ним появляется новая возможность оживить ваш сад или участок. Хотя осенний сезон означает более прохладные температуры и часто меньше солнца, это идеальное время для посадки множества овощей, пишет express.co.uk.

Начиная с этой недели, дачники должны подумать о том, чтобы подготовить овощи для перезимовки к следующей весне.

Лук, лук-шалот и чеснок

Лук и лук-шалот лучше всего сажать в период с сентября по октябрь, поскольку эти семена менее чувствительны к холоду.

Посадка лука-севка в сентябре также дает возможность получить более ранний урожай в наступающем году.

Однако следует избегать почвы, склонной к переувлажнению, поскольку это может увеличить риск заболевания.

Чеснок, хотя его часто сеют весной, также хорошо подходит для посадки в период с сентября по начало декабря.

Осенью посаженный чеснок дает более крупные луковицы по сравнению с луковицами, посеянными ранее в этом году.

Капуста

Кочанная капуста, посаженная в сентябре, скорее всего, будет готова к сбору урожая к весенним месяцам.

Обычно семена капусты сначала выращивают в горшках или грядках, а затем высевают на последний участок.

Как только они вырастут примерно пятью листьями, овощи будут готовы к посадке в их основных положениях роста.

Тем, кто немного отстает от графика, можно сеять капусту и в октябре.

Перед посевом кочана жизненно важно, чтобы садовник подобрал участок хорошо укрепленной почвы.

Репы

Репу можно сеять на голую почву в сентябре, и она часто быстрорастущая.

Эти корнеплоды особенно хорошо подходят для прохладных и влажных условий, поэтому они хорошо себя чувствуют в осенние месяцы.

В отличие от многих других овощей, они тоже будут готовы задолго до весны.

Обычно посевная в сентябре репа будет готова к ноябрю-декабрю.

Репу следует поливать регулярно, особенно во время засухи.

Редис

Редис - еще одно быстрорастущее растение, овощи, посеянные в сентябре, обычно готовы в течение нескольких недель.

Однако их следует сеять как можно ближе к началу месяца, чтобы обеспечить здоровый осенний урожай.

Редис легко растет в земле, но его также можно сажать в мешках для выращивания.

Почва должна быть влажной, чтобы редис рос нормально.

Шпинат

Листовая зелень, в том числе шпинат, хорошо подходит для посева в сентябре.

Шпинат - зимующее растение, а это значит, что урожай должен быть готов к весне.

Часто овощ лучше всего сажать в конце месяца, чтобы у него было достаточно времени, чтобы полностью укорениться.

Однако важно защитить шпинат от суровой зимней погоды.

Садоводы рекомендуют покрывать растение шерстью начиная с октября.

На протяжении всего периода роста важно, чтобы растения были прореженными и прореженными.

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