Революционный препарат для остановки сердечных приступов заменит статины
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Революционный препарат для остановки сердечных приступов заменит статины

4:30:189/2/2021,SOLEN LE NETФото: pexels.com
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К сожалению, признаки того, что у вас слишком высокий уровень холестерина, начинают появляться только тогда, когда уже возникают серьезные осложнения.

Есть надежда, что это лекарство поможет предотвратить 55 000 сердечных приступов и инсультов

Холестерин может подготовить почву для ряда серьезных осложнений со здоровьем, но, несмотря на опасные для жизни последствия этого состояния, существует несколько вариантов, которые помогут эффективно справиться с ним. Однако новый препарат может значительно улучшить результаты у людей с высоким уровнем холестерина.

По оценкам, более двух из пяти человек в Англии имеют высокий уровень холестерина , что подвергает их риску различных опасных для жизни сердечных заболеваний. «Плохой холестерин» на высоких уровнях, обнаруженный у лиц в возрасте до 45 лет, может значительно увеличить риск сердечного приступа или инсульта к 75 годам. Однако новый наркотик, который изменит правила игры, может спасти до 30 000 жизней в течение следующего десятилетия, пишет express.co.uk.

NHS готовится начать лечение людей с высоким уровнем холестерина, перенесших сердечный приступ или инсульт.

Инклисиран - это экспериментальный препарат, который вводится каждые два года в виде инъекций для удаления вредного холестерина из крови.

По словам производителя лекарств Novartis, небольшая интерферирующая РНК (миРНК) будет вводиться в виде подкожной инъекции для снижения уровня холестерина ЛПНП у пациентов с гиперхолестеринемией или смешанной дислипидемией.

Есть надежда, что это лекарство поможет предотвратить 55 000 сердечных приступов и инсультов и поможет спасти десятки тысяч людей от преждевременной смерти.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) заявил, что, хотя пока нет данных о сердечно-сосудистых исходах, он считается экономически эффективным для людей, у которых ранее были сердечно-сосудистые эффекты.

Наблюдатели за здоровьем также утверждали, что препарат оказался эффективным при лечении людей, которые не реагировали на другие методы лечения.

Заместитель генерального директора NICE и директор Центра оценки технологий здравоохранения сказал: «Inclisiran потенциально может изменить правила игры в предотвращении преждевременной смерти тысяч людей от сердечных приступов и инсультов.

«Поэтому мы рады, что можем рекомендовать его в качестве экономичного варианта для NHS, поддерживаемого новаторской сделкой между NHS England, NHS Improvement и Novartis.
«По условиям сделки 300 000 человек с высоким уровнем холестерина или смешанной дислипидемией, у которых уже было сердечно-сосудистое заболевание в прошлом, получат лекарство в течение следующих трех лет.

Исполнительный директор NHS Аманда Притчард добавила: «NHS стремится использовать передовые методы лечения для спасения и улучшения жизни пациентов.

«Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются одним из основных смертельных состояний, поэтому прекрасно, что у нас теперь есть такое эффективное и удобное лечение для людей, живущих с опасно высоким уровнем холестерина.

«Эта ведущая в мире сделка по внедрению инклисирана спасет жизни и позволит сотням тысяч людей воспользоваться этим революционным лечением, а также будет справедливой по отношению к налогоплательщикам».
Орган здравоохранения заявил, что препарат будет внедряться в беспрецедентных масштабах, поскольку он смог приобрести препарат по рентабельной цене.

Холестерин - это жирное вещество, которое перемещается с кровотоком и часто оставляет отложения в артериях.

К сожалению, признаки того, что у вас слишком высокий уровень холестерина, начинают появляться только тогда, когда уже возникают серьезные осложнения.

Поскольку жировые отложения накапливаются в артериях и вызывают закупорку, люди могут начать испытывать одышку, боли в груди или стенокардию.
Жюль Пейн, исполнительный директор благотворительной организации Heart UK, занимающейся холестерином, сказал: «Высокий уровень холестерина - очень распространенное явление и основная причина сердечно-сосудистых заболеваний, но отсутствие симптомов означает, что первым признаком проблемы часто является сердечный приступ.

«Health UK стремится спасти жизни и сохранить семьи, и мы приветствуем это новое инновационное лекарство как дополнительный инструмент в защите от сердечно-сосудистых заболеваний.

Для большинства людей первым шагом к снижению высокого уровня холестерина является сокращение потребления насыщенных жиров.

«Употребление большего количества клетчатки и овощей также может помочь снизить уровень холестерина».

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