Революционный препарат для остановки сердечных приступов заменит статины

Холестерин может подготовить почву для ряда серьезных осложнений со здоровьем, но, несмотря на опасные для жизни последствия этого состояния, существует несколько вариантов, которые помогут эффективно справиться с ним. Однако новый препарат может значительно улучшить результаты у людей с высоким уровнем холестерина.
По оценкам, более двух из пяти человек в Англии имеют высокий уровень холестерина , что подвергает их риску различных опасных для жизни сердечных заболеваний. «Плохой холестерин» на высоких уровнях, обнаруженный у лиц в возрасте до 45 лет, может значительно увеличить риск сердечного приступа или инсульта к 75 годам. Однако новый наркотик, который изменит правила игры, может спасти до 30 000 жизней в течение следующего десятилетия, пишет express.co.uk.
NHS готовится начать лечение людей с высоким уровнем холестерина, перенесших сердечный приступ или инсульт.
Инклисиран - это экспериментальный препарат, который вводится каждые два года в виде инъекций для удаления вредного холестерина из крови.
По словам производителя лекарств Novartis, небольшая интерферирующая РНК (миРНК) будет вводиться в виде подкожной инъекции для снижения уровня холестерина ЛПНП у пациентов с гиперхолестеринемией или смешанной дислипидемией.
Есть надежда, что это лекарство поможет предотвратить 55 000 сердечных приступов и инсультов и поможет спасти десятки тысяч людей от преждевременной смерти.
Национальный институт здравоохранения и передового опыта (NICE) заявил, что, хотя пока нет данных о сердечно-сосудистых исходах, он считается экономически эффективным для людей, у которых ранее были сердечно-сосудистые эффекты.
Наблюдатели за здоровьем также утверждали, что препарат оказался эффективным при лечении людей, которые не реагировали на другие методы лечения.
Заместитель генерального директора NICE и директор Центра оценки технологий здравоохранения сказал: «Inclisiran потенциально может изменить правила игры в предотвращении преждевременной смерти тысяч людей от сердечных приступов и инсультов.
«Поэтому мы рады, что можем рекомендовать его в качестве экономичного варианта для NHS, поддерживаемого новаторской сделкой между NHS England, NHS Improvement и Novartis.
«По условиям сделки 300 000 человек с высоким уровнем холестерина или смешанной дислипидемией, у которых уже было сердечно-сосудистое заболевание в прошлом, получат лекарство в течение следующих трех лет.
Исполнительный директор NHS Аманда Притчард добавила: «NHS стремится использовать передовые методы лечения для спасения и улучшения жизни пациентов.
«Сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему являются одним из основных смертельных состояний, поэтому прекрасно, что у нас теперь есть такое эффективное и удобное лечение для людей, живущих с опасно высоким уровнем холестерина.
«Эта ведущая в мире сделка по внедрению инклисирана спасет жизни и позволит сотням тысяч людей воспользоваться этим революционным лечением, а также будет справедливой по отношению к налогоплательщикам».
Орган здравоохранения заявил, что препарат будет внедряться в беспрецедентных масштабах, поскольку он смог приобрести препарат по рентабельной цене.
Холестерин - это жирное вещество, которое перемещается с кровотоком и часто оставляет отложения в артериях.
К сожалению, признаки того, что у вас слишком высокий уровень холестерина, начинают появляться только тогда, когда уже возникают серьезные осложнения.
Поскольку жировые отложения накапливаются в артериях и вызывают закупорку, люди могут начать испытывать одышку, боли в груди или стенокардию.
Жюль Пейн, исполнительный директор благотворительной организации Heart UK, занимающейся холестерином, сказал: «Высокий уровень холестерина - очень распространенное явление и основная причина сердечно-сосудистых заболеваний, но отсутствие симптомов означает, что первым признаком проблемы часто является сердечный приступ.
«Health UK стремится спасти жизни и сохранить семьи, и мы приветствуем это новое инновационное лекарство как дополнительный инструмент в защите от сердечно-сосудистых заболеваний.
Для большинства людей первым шагом к снижению высокого уровня холестерина является сокращение потребления насыщенных жиров.
«Употребление большего количества клетчатки и овощей также может помочь снизить уровень холестерина».