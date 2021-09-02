Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 сентября 2021 в России и мире
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Какой сегодня праздник? Все важные даты и события 2 сентября 2021 в России и мире

7:40:379/2/2021Фото: Flickr
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Все праздники и важные памятные даты России и мира на 2 сентября 2021 года.

МКС
28 лет назад Россия и США подписали соглашение о создании МКС

• Всемирный день кокоса (World Coconut Day)
• День российской гвардии
• День свободного ветра в крыльях
• День патрульно-постовой службы МВД РФ (День ППС)
• День памяти пророка Самуила
• День памяти мучеников Севира, Мемнона и с ними 37-и мучеников
• День психологической службы уголовно-исполнительной системы РФ
• День черничного эскимо на палочке (National Blueberry Popsicle Day) - США
• День независимости - ПМР
• День инженера (Engineer`s Day) - Танзания
• День нотариата - Украина
• День независимости (National Day) - Вьетнам
• День десяти воплей бизона (Bison-ten Yell Day) - США
• День демократии - Тибет
• День корректировки календаря (Calendar Adjustment Day) - США
• День независимости - НКР
• День победы над Японией (VJ Day, Victory over Japan Day) - США
• День автономного города Сеута (Dia de Ceuta) - Испания
• День каши гритс на завтрак (National «Grits for Breakfast» Day) - США
• День образования Сандинистской армии (Army Day) - Никарагуа
• Именины у Самуила, Севира, Максима, Ивана, Александра, Владимира, Тимофея, Николая, Виктора, Степана, Фёдора, Льва
• Самойлов день (Свекольница - девкам невольница)

Важные события

911 князем Олегом подписан мирный договор между Византией и Киевской Русью.
1727 русская экспедиция под руководством Витуса Беринга отправилась из Охотска на Камчатку.
1794 начало строительства Одессы.
1834 в США запатентован револьвер
1889 открыт морской порт в Мариуполе.
1913 в Киеве началась Первая Всероссийская спортивная олимпиада.
1941 в военной Москве открылся концертный зал имени Чайковского.
1949 Югославия разорвала морской и воздушный договоры с СССР.
1965 моветские футбольные клубы сыграли свои первые матчи в еврокубках.
1969 один из «дней рождения Интернета». В лаборатории Калифорнийского университета состоялась первая успешная передача данных между соседними компьютерами.
1972 легендарная победа сборной СССР по хоккею с шайбой над сборной Канады в Суперсерии СССР – Канада.
1992 создана кодировка UTF-8.
1993 Россия и США подписали соглашение о создании Международной космической станции (МКС).

Источник: kakoysegodnyaprazdnik my-calend

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