Как убирать георгины на зиму
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Как убирать георгины на зиму

11:20:009/2/2021Фото: pixabay.com
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Извлекая побег растения из земли, нельзя поднимать его за стебель, потому что в это время сочные клубни очень слабые и легко ломаются, поэтому могут прийти в негодность.

Георгины - очень красивые растения

Георгины - высокое растение, которое к концу лета или осенью покрывается пышными соцветиями белого, пурпурного, алого и розового цветов. Поэтому многие так стараются сохранить георгин до следующего лета.

При подготовке георгин к зиме, если ваш участок расположен в довольно суровых условиях средней полосы, где зимы отличаются серьезными морозами, растение требует особой подготовки.

Для этого необходимо самостоятельно выкопать клубни растения, обрезав все стебли, чтобы не допустить выламывания. Нож перед употреблением дезинфицируют, подержав над пламенем. Обрезают гнилые или поврежденные части клубней, различные пятна, а также оставшийся стебель. Отрезают также корни.

Извлекая побег растения из земли, запрещается тянуть его стебель, потому что его клубни еще очень слабые и легко ломаются, поэтому могут погибнуть.

После выкопки, клубни сразу очищают от лишней земли.

Перед закладыванием на зимнее хранение клубни держат в прохладном помещении около двух недель, чтобы зажила рана и кожица затвердела, препятствуя высыханию.

После процесса подготовки, клубни сохраняют в ящиках с глубоким дном. Пересыпая их торфом или песком. Некоторые добавляют золу, как дезинфицирующий материал.

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