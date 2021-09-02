Ревматоидный артрит: семь симптомов, которые представляют «самые ранние фазы» артрита
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Ревматоидный артрит: семь симптомов, которые представляют «самые ранние фазы» артрита

5:00:289/2/2021,АДАМУ ЧЕПМЕНФото: pixabay.com
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Синовит (или синовиальное воспаление) - это когда синовиальная оболочка - соединительная ткань, выстилающая внутреннюю часть сустава - воспаляется (опухает).

Необратимое повреждение суставов может произойти на ранних стадиях заболевания

Выявление ревматоидного артрита на ранней стадии помогает сдерживать болезненное воспаление. Хотя недостатки в литературе сохраняются, обзор сопоставил семь из «самых ранних» предупреждающих знаков.
Ревматоидный артрит - это аутоиммунное заболевание, что означает, что оно вызвано атакой иммунной системы на здоровые ткани тела. Симптомы могут быть изнурительными, но их раннее обнаружение может помочь вам найти целенаправленные меры, которые предотвратят наихудшие последствия. «Быстрая идентификация пациентов с ревматоидным артритом имеет жизненно важное значение», - отмечают исследователи в обзоре, пишет express.co.uk.
Они продолжают: «Необратимое повреждение суставов может произойти на ранних стадиях заболевания, и первые три месяца после появления симптомов представляют собой критическое терапевтическое окно, в течение которого лекарственное лечение особенно эффективно для контроля синовита и ограничения долгосрочного повреждения суставов».

Синовит (или синовиальное воспаление) - это когда синовиальная оболочка - соединительная ткань, выстилающая внутреннюю часть сустава - воспаляется (опухает).

Учитывая важность раннего выявления, исследователи попытались изучить текущую литературу по ранним симптомам.

Они систематически анализировали опубликованные качественные исследования, изучающие опыт пациентов в отношении симптомов ревматоидного артрита в начале их заболевания.

«Наш синтез этих данных подчеркивает то, что уже известно об этой области», - написал он.

Что выяснили исследователи?

Систематический обзор качественной литературы выявил то, что в настоящее время известно о симптомах и типах симптомов, которые «характеризуют самые ранние фазы ревматоидного артрита (РА)».

По мнению исследователей, в литературе выделены следующие симптомы:


  • Припухлость
  • Боль
  • Нежность
  • Жесткость
  • Усталость
  • Слабость
  • Эмоциональное воздействие симптомов.

Важно отметить, что обзор также выявил основные недостатки в текущей литературе и необходимость дополнительных качественных исследований, направленных на изучение природы симптомов на самых ранних стадиях ревматоидного артрита.

Как реагировать на симптомы

«Обратитесь к терапевту, если вы считаете, что у вас есть симптомы ревматоидного артрита, чтобы он попытался определить первопричину», - советует NHS.

Как объясняет орган здравоохранения, быстрое диагностирование ревматоидного артрита важно, потому что раннее лечение может предотвратить его ухудшение и снизить риск повреждения суставов.

«Врач общей практики проведет медицинский осмотр, проверит ваши суставы на наличие опухолей и оценит, насколько легко они двигаются. Врач также спросит вас о ваших симптомах».

Как облегчить артрит

Пересмотр нездоровых аспектов образа жизни может облегчить симптомы ревматоидного артрита.

 Всем, а не только людям с ревматоидным артритом, рекомендуются регулярные физические упражнения и здоровое питание.Но эти подходы могут принести прямую пользу при лечении артрита.

Исследования показывают, что получение нужного количества этого витамина помогает предотвратить воспалительный артрит и поддерживать здоровье суставов.

«Во-первых, диета, богатая фруктами, овощами, рыбой, орехами и бобами, но с низким содержанием обработанных пищевых продуктов и насыщенных жиров, не только полезна для общего состояния здоровья, но также может помочь контролировать активность заболеваний», - объясняет Arthritis Foundation (AF).

Если этот совет звучит знакомо, это потому, что это принципы средиземноморской диеты, которая часто рекламируется за ее способность бороться со старением и болезнями.

Средиземноморская диета различается в зависимости от страны и региона, поэтому у нее есть ряд определений.

Но в целом он богат овощами, фруктами, бобовыми, орехами, бобами, злаками, зерном, рыбой и ненасыщенными жирами, такими как оливковое масло. Обычно он включает в себя низкое потребление мясных и молочных продуктов.

Исследования подтверждают, что употребление в пищу продуктов, обычно являющихся частью средиземноморской диеты, помогает при артрите, сдерживая воспаление.

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