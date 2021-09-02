Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

Православные праздники 2 сентябряПророка Самуила
Народные праздники
Самойлов день
Согласно народному календарю в эту дату чтут память пророка Самуила, который считается покровителем и защитником обиженных и обездоленных.
В этот день люди молятся о хорошей погоде до конца уборочных работ в поле.
В этот праздник также почитают отцов и мужей. Жены и дочери накрывают праздничные столы и дарят мужчинам подарки.
К этому сроку в лесах начинается сезон сбора опят.
Если журавли летят высоко и неторопливо, то осень будет теплой.
Строго запрещалось сегодня ходить в лес и к водоему по одиночке, мужчинам запрещалась работа по дому, женщинам нельзя было перечить мужу и ругаться с ним. Не оставляли малышей без присмотра.
Приметы
- Луна в красноватом круге – к ветру.
- Много рябины – к дождливой осени.
- Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету.
- Журавли летят высоко, не спеша, курлыча – ждите хорошей осени.
- Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную.
Источник: my-calend