Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?
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Какой сегодня церковный праздник 2 сентября 2021 и что нельзя делать по народным приметам?

8:20:569/2/2021Фото: Max Pixel
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Строго запрещалось сегодня ходить в лес и к водоему по одиночке, мужчинам запрещалась работа по дому, женщинам нельзя было перечить мужу и ругаться с ним.

церковь
2 сентября поста нет

Православные праздники 2 сентября

Пророка Самуила

Народные праздники

Самойлов день

Согласно народному календарю в эту дату чтут память пророка Самуила, который считается покровителем и защитником обиженных и обездоленных.

В этот день люди молятся о хорошей погоде до конца уборочных работ в поле.

В этот праздник также почитают отцов и мужей. Жены и дочери накрывают праздничные столы и дарят мужчинам подарки.

К этому сроку в лесах начинается сезон сбора опят.

Если журавли летят высоко и неторопливо, то осень будет теплой.

Строго запрещалось сегодня ходить в лес и к водоему по одиночке, мужчинам запрещалась работа по дому, женщинам нельзя было перечить мужу и ругаться с ним. Не оставляли малышей без присмотра.

Приметы


  • Луна в красноватом круге – к ветру.
  • Много рябины – к дождливой осени.
  • Много желудей на дубах – к теплой зиме, плодородному лету.
  • Журавли летят высоко, не спеша, курлыча – ждите хорошей осени.
  • Грачи улетают – скоро похолодает, высоко летят – на зиму суровую, многоснежную.

Источник: my-calend

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