Высокое кровяное давление: тип клетчатки, которая «положительно» влияет на показания и снижает уровень липидов

ВЫСОКОЕ кровяное давление или гипертония - это состояние, от которого страдают миллионы людей, и их число опасно растет. Вы можете снизить уровень чтения и риск гипертонии, изменив свой образ жизни, включая добавление большего количества клетчатки одного типа.
Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать кровь по телу. Чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений со здоровьем, таких как сердечные приступы , жизненно важно обратить вспять показания высокого кровяного давления. Рекламируются некоторые диетические продукты, способствующие снижению артериального давления, пишет express.co.uk.
Псиллиум - это разновидность волокна, сделанного из шелухи семян растения Plantago ovata .
Чаще всего его называют слабительным.
Однако исследования показывают, что прием псиллиума полезен для многих частей человеческого тела, включая сердце и поджелудочную железу.
Было показано, что псиллиум помогает снизить кровяное давление, повысить уровень липидов и укрепить сердечную мышцу.
В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние псиллиума на кровяное давление.
Согласно исследованию, глобальная заболеваемость гипертонией превышает один миллиард человек, и, учитывая эффективность растворимых пищевых волокон, в частности псиллиума, положительно влияющих на артериальное давление у пациентов с гипертонией, это имеет клиническое значение.
В нем добавлено: «Мета-анализ выявил значительное снижение систолического артериального давления на 2,04 мм рт.ст.
«В то время как мета-регрессия показала, что гипотензивный эффект псиллиума был сильнее у субъектов с более высоким исходным артериальным давлением».
Исследование пришло к выводу, что преимущества и отсутствие побочных эффектов, о которых сообщалось, особенно для пациентов с гипертонией, медицинские работники и клиницисты должны рассмотреть возможность использования добавок псиллиума для лечения или уменьшения гипертонии или симптомов гипертонии.
Псиллиум связывается с жиром и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма.
В процессе восполнения этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин, чтобы производить больше.
В результате снижается уровень холестерина в крови.
В одном анализе 47 здоровых участников испытали шестипроцентное снижение ЛПНП («плохого») холестерина после приема шести граммов псиллиума каждый день в течение шести недель.
Кроме того, псиллиум может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП («хорошего»).
Другие преимущества псиллиума для здоровья:
- Снятие запора
- Лечение диареи
- Снижение сахара в крови
- Помощь в потере веса
- Способствует здоровым кишечным бактериям
- Сохраняет сердце здоровым.
Точная дозировка псиллиума зависит от продукта, который вы используете.
Требования к дозировке также могут варьироваться в зависимости от того, для чего вы принимаете псиллиум.
Как правило, продукт можно принимать от одного до трех раз в день, запивая полным стаканом воды.
Перед тем, как принимать новые добавки для здоровья, важно поговорить с врачом.