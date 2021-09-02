Высокое кровяное давление: тип клетчатки, которая «положительно» влияет на показания и снижает уровень липидов
Новости
Все новостиНовости БердскаНовости компанийПолитикаПроисшествияОбществоСпортАкцииПартнерские статьиПресс-релизы
Народные новости
Сообщить свою новостьНаписать в редакцию
Весь Бердск
Каталог фирмСкидкиНовости клиентов
АрхивСюжеты
НедвижимостьАфишаРаботаУслугиПохороны
Секции
НедвижимостьЗдоровьеОбразованиеДомСтиль жизниПраздникиДачаГороскопыДеньгиАвто
Реклама
Реклама на сайтеПлатные новостиРеклама в газетахКурьерская службаТребования к баннерам Спецпроекты
Сервисы
RSS
Контакты
Связаться с намиПолитика конфиденциальностиТехподдержкаО насПодписка на рассылку
Соцсети
logo
01.09
НовостьСообщи новостьСообщи свою новость

Высокое кровяное давление: тип клетчатки, которая «положительно» влияет на показания и снижает уровень липидов

5:30:239/2/2021,ДЖЕССИКА KNIBBSФото: pexels.com
0

Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать кровь по телу.

Точная дозировка псиллиума зависит от продукта, который вы используете

ВЫСОКОЕ кровяное давление или гипертония - это состояние, от которого страдают миллионы людей, и их число опасно растет. Вы можете снизить уровень чтения и риск гипертонии, изменив свой образ жизни, включая добавление большего количества клетчатки одного типа.
Высокое кровяное давление увеличивает риск сердечных заболеваний, заставляя сердце работать тяжелее, чтобы перекачивать кровь по телу. Чтобы предотвратить угрозу серьезных осложнений со здоровьем, таких как сердечные приступы , жизненно важно обратить вспять показания высокого кровяного давления. Рекламируются некоторые диетические продукты, способствующие снижению артериального давления, пишет express.co.uk.

Псиллиум - это разновидность волокна, сделанного из шелухи семян растения Plantago ovata .

Чаще всего его называют слабительным.

Однако исследования показывают, что прием псиллиума полезен для многих частей человеческого тела, включая сердце и поджелудочную железу.

Было показано, что псиллиум помогает снизить кровяное давление, повысить уровень липидов и укрепить сердечную мышцу.
В исследовании, опубликованном в Национальной библиотеке здравоохранения, изучалось влияние псиллиума на кровяное давление.

Согласно исследованию, глобальная заболеваемость гипертонией превышает один миллиард человек, и, учитывая эффективность растворимых пищевых волокон, в частности псиллиума, положительно влияющих на артериальное давление у пациентов с гипертонией, это имеет клиническое значение.

В нем добавлено: «Мета-анализ выявил значительное снижение систолического артериального давления на 2,04 мм рт.ст.

«В то время как мета-регрессия показала, что гипотензивный эффект псиллиума был сильнее у субъектов с более высоким исходным артериальным давлением».

Исследование пришло к выводу, что преимущества и отсутствие побочных эффектов, о которых сообщалось, особенно для пациентов с гипертонией, медицинские работники и клиницисты должны рассмотреть возможность использования добавок псиллиума для лечения или уменьшения гипертонии или симптомов гипертонии.
Псиллиум связывается с жиром и желчными кислотами, помогая организму выводить их из организма.

В процессе восполнения этих потерянных желчных кислот печень использует холестерин, чтобы производить больше.

В результате снижается уровень холестерина в крови.

В одном анализе 47 здоровых участников испытали шестипроцентное снижение ЛПНП («плохого») холестерина после приема шести граммов псиллиума каждый день в течение шести недель.

Кроме того, псиллиум может помочь повысить уровень холестерина ЛПВП («хорошего»).

Другие преимущества псиллиума для здоровья:


  • Снятие запора
  • Лечение диареи
  • Снижение сахара в крови
  • Помощь в потере веса
  • Способствует здоровым кишечным бактериям
  • Сохраняет сердце здоровым.

Точная дозировка псиллиума зависит от продукта, который вы используете.

Требования к дозировке также могут варьироваться в зависимости от того, для чего вы принимаете псиллиум.

Как правило, продукт можно принимать от одного до трех раз в день, запивая полным стаканом воды.

Перед тем, как принимать новые добавки для здоровья, важно поговорить с врачом.

Онколог назвал любимый продукт умерших от рака кишечника людей
Байден отказал Зеленскому: что произошло в Вашингтоне
Никита Джигурда показал откровенное фото Марины Анисиной
Застреленные и связанные: за неделю в реке найдено более 40 тел
Добавьте новости "Курьер.Среда.Бердск" в избранное - и Яндекс будет показывать их выше остальных.
Если вы станете очевидцем чрезвычайного происшествия или чего-то необычного, вы можете делиться с нами новостями!

Добавляйте в свои телефоны наш номер 8953-878-90-10 WhatsApp и подписывайтесь на аккаунт в Instagram.

Напомним, делиться новостями вы по-прежнему можете на странице Курьер. Среда. Бердск в соцсети Вконтакте, в рубрике Сообщи свои новости на сайте kurer-sreda.ru.

Отправлять сообщения или звонить на номер 8953-878-90-10.
ЧП в самолете на Москву: пассажир умер на руках врачей
«У Тани 80 процентов поражения легких»: жена Шаляпина в коме
Трагическая весть о жене Прохора Шаляпина подтвердилась
Сил не хватило: умерла звезда фильма «Москва слезам не верит»
кровьдавлениелипидыпсилиум
Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Вы уже голосовали
Моё мнение
Комментарий
Поделиться

От редакции

У вас нормальное давление?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Адресс электронной почты неверен. Пример: example@mail.ru
войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Высокое кровяное давление: тип клетчатки, которая «положительно» влияет на показания и снижает уровень липидов
5:30:23 9/2/2021
Высокое кровяное давление: тип клетчатки, которая «положительно» влияет на показания и снижает уровень липидов
С Днем российской гвардии прекрасные картинки и искренние слова для военных
5:15:41 9/2/2021
С Днем российской гвардии прекрасные картинки и искренние слова для военных
Ревматоидный артрит: семь симптомов, которые представляют «самые ранние фазы» артрита
5:00:28 9/2/2021
Ревматоидный артрит: семь симптомов, которые представляют «самые ранние фазы» артрита
Революционный препарат для остановки сердечных приступов заменит статины
4:30:18 9/2/2021
Революционный препарат для остановки сердечных приступов заменит статины
Пять овощей, которые вы должны посеять на этой неделе - сентябрьские советы для дачника
4:00:42 9/2/2021
Пять овощей, которые вы должны посеять на этой неделе - сентябрьские советы для дачника
История, как украденный щенок бельгийской овчарки вернулся к хозяину восемь месяцев спустя
3:30:48 9/2/2021
История, как украденный щенок бельгийской овчарки вернулся к хозяину восемь месяцев спустя
Вакцина COVID-19 выявляет антитела у 90% людей, принимающих иммунодепрессанты
3:00:33 9/2/2021
Вакцина COVID-19 выявляет антитела у 90% людей, принимающих иммунодепрессанты
Высокое количество вирусов в легких приводит к смерти от COVID-19
2:30:33 9/2/2021
Высокое количество вирусов в легких приводит к смерти от COVID-19
Предыдущая инфекция COVID не гарантирует хорошего иммунитета: исследование
2:00:26 9/2/2021
Предыдущая инфекция COVID не гарантирует хорошего иммунитета: исследование
Ученые открыли удивительную связь между другими вакцинами детства: они защищают от ковида в тяжелой форме
1:30:48 9/2/2021
Ученые открыли удивительную связь между другими вакцинами детства: они защищают от ковида в тяжелой форме