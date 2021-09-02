Удивительные приметы на народный праздник 3 сентября бабы Василисы: кому Бог сегодня даст дар целительства

3 сентября в православной церкви отмечается память мученица Вассы Эдесской и ее сыновей Феогония, Агапия и Пистома.
Васса росла в христианской семье, но вышла замуж за язычника. Он предал ее, рассказав о ее вере в Господа, к которой она приобщила и своих сыновей.
Сделал это муж Васс не просто так, а, чтобы угодить Максимилиану Галерию, местному императору, издавшему накануне новый закон. В документе говорилось о жертвоприношении языческим богам по случаю его дня рождения.
Васса вместе со своими детьми отказалась приносить ему жертву, и это стало поводом для их жестокой казни. На глазах у матери стали мучить ее детей. Которые не проронили ни слова во время пыток. Тогда мальчикам отрубили головы. А святую Вассу отправили в тюрьму, где морили голодом и пытали. Святая все выдержала, с помощью ангела, который навещал ее ночью, подкрепляя небесной пищей. Эта пища придавала ей сил во время пыток: она оставалась невредимой от огня, воды и зверей.
В итоге, святую настигла учесть сыновей — ей отрубили голову.
В народе Вассу назвали бабой Василисой и наделили день памяти в честь нее народными традициями и поверьями. Например, человеку, родившемуся 3 сентября, дан дар целительства. Ей следует носить карнеол и халцедон.
Кроме того, Вассу прозвали Василисой Льняницей, потому что 3 сентября активно собирали созревший лен. В этот день принято было засушивать стебли льна и отдавать в дорогу путникам. Считалось, что с таким букетом — дорога будет счастливая.
Также на Василису не желательно смотреть в глаза кареглазым, поскольку они могут сглазить людей с другим цветом глаз.