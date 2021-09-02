Более 2 млн россиян будут нужны для IT сферы в ближайшие девять лет

В ближайшие восемь-девять лет IT-индустрия потребует в свои ряды еще более 2 миллионов человек, - отметил Антон Котяков глава Минтруда, выступая на ВЭФ. По его словам, эта сфера представляет собой динамично развивающуюся отрасль экономики.
Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) проходит 2-4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. Мероприятия Форума традиционно проходят в формате панельных сессий, круглых столов, теледебатов, деловых завтраков и бизнес-диалогов, посвященных отношениям России с различными странами мира. В деловую программу Форума входят переговоры с ведущими странами – партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе, а также с АСЕАН – ключевой интеграционной группировкой активно развивающихся стран Юго-Восточной Азии.