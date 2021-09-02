Boeing 747 из Китая кружит над Новосибирском. Смотрите видео исполосованного неба

Сегодня, 2 сентября, жители Новосибирска были крайне обеспокоены необычным явлением. Около семи часов утра в небе над городом сибиряки заметили самолет, который летал по кругу. Очевидцы сообщают, что он сделал уже около 8 кругов по одной траектории. Один из свидетелей сообщил, что это Boeing 747 авиакомпании Cargolux. Он следует из города Чжэнчжоу, Китай, в столицу Люксембурга. Выводы были сделаны, опираясь на данные одного из сайтов по отслеживанию самолетов.
Также читатели сообщают, что он летит по кругу и в небе остаются эти странные круги. Некоторые горожане позвонили в службу 112, обеспокоенные тем, что с самолетом могло что-то случится. Но там уверили, что если самолет летит конкретно над какой-то площадью, то за ним следят. Чуть позже стало известно, что самолет ушел в сторону Кузбасса. Все обстоятельства странного инцидента выясняются.