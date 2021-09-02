Отбор на ЧМ-2022: сборная России сыграла вничью с Хорватией
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Отбор на ЧМ-2022: сборная России сыграла вничью с Хорватией

9:05:319/2/2021Фото: pixabay
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По итогам наша команда набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H.

Российская сборная сыграла вничью с Хорватией

В минувший вторник, 1 сентября, матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Игра прошла в Москве, на стадионе Лужники.
Встреча изобиловала борьбой, но главный арбитр продемонстрировал всего лишь две жёлтые карточки. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев.

В итоге, матч закончился вничью со счетом 0:0. Сейчас наша сборная за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Хорватская сборная выше по дополнительным показателям.

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