Отбор на ЧМ-2022: сборная России сыграла вничью с Хорватией

В минувший вторник, 1 сентября, матч четвёртого тура отборочного цикла к чемпионату мира – 2022, в котором сыграли сборные России и Хорватии. Игра прошла в Москве, на стадионе Лужники.
Встреча изобиловала борьбой, но главный арбитр продемонстрировал всего лишь две жёлтые карточки. Их получили полузащитники сборной России Дмитрий Баринов и Денис Черышев.
В итоге, матч закончился вничью со счетом 0:0. Сейчас наша сборная за четыре проведённых тура набрала семь очков и занимает второе место в турнирной таблице группы H. Хорватская сборная выше по дополнительным показателям.