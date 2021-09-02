Эпиваккорона Н: противопоказания и побочные эффекты новой вакцины

В конце августа 2021-го россиянам представили новую отечественную вакцину от научного центра «Вектор», подведомственного Роспотребнадзору. Вакцина призвана создавать иммунитет против коронавируса и называется «Эпиваккорона Н». «Н» в названии – это и «новая», и «Новосибирск», где базируется научный центр.
От старой знакомой «Эпиваккороны» вакцина будет отличаться незначительно. В России новая вакцина стала 5-й по счёту. В июле для неё зарегистрировали торговое название «Aurora-CoV».
Состав и создание
Материалом для обеих вакцин «Вектора» послужили пептидные антигены. Они имитируют фрагменты коронавируса, не используя его реальные частицы. Рукотворность пептидов позволяет снизить количество побочных эффектов после прививки.
«Эпиваккорона» содержала три разных пептида, а в составе новой вакцины их только два. Первый совпадает со старой версией состава, а второй соединил в себе 2-й и 3-й антиген «Эпиваккороны». Это позволило упростить производство вакцины, не влияя на её действие.
Несмотря на почти полную аналогичность вакцин «Вектора», изменения в составе требуют новой регистрации и отдельных клинических исследований.
Порядок прививки
О том, как будут вводить «Эпиваккорону Н», генеральный директор «Вектора» Ринат Максютов рассказал прессе ещё весной. Новая вакцина требует трёх уколов, где между первыми выдерживают примерно 21 день, а перед третьей проходит 60 дней. Объём каждой дозы – 0,5 мл.
Побочные эффекты
Список «побочек» после прививки аналогичен старой «Эпиваккороне». Это боль и покраснение в месте укола, гриппоподобное повышение температуры, в редких случаях – отёк Квинке.
Противопоказания
Пока что «Эпиваккорону Н» будут вводить людям от 18-ти до 60-ти. Можно ли прививать ею пожилых – покажет время. Вакцина противопоказана беременным и кормящим матерям.
Если организм человека «знаком» с тяжёлыми проявлениями аллергии, «Эпиваккорону Н» ему колоть не станут. Повышенная чувствительность к чему-либо в составе, например, гидроксиду алюминия – тоже противопоказание. Сильная негативная реакция организма на первую дозу отменяет следующие инъекции.
Людям с некоторыми видами иммунодефицита вводить «Эпиваккорону Н» нельзя, как и обладателям новообразований или злокачественных заболеваний крови.
Любые инфекции или обострения – повод дождаться выздоровления или ремиссии перед прививкой.
Когда начнут прививать
Массовое применение «Эпивакороны Н» ожидается после окончания испытаний её безопасности и эффективности. Их итоги подведут в октябре 2021-го. В исследованиях участвуют 300 добровольцев от 18-ти до 60-ти.
Производить новую вакцину планируется силами предприятий «Герофарм», «Вектор-БиАльгам» и самого центра «Вектор».